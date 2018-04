Los paraderos y refugios peatonales son un eslabón clave para pensar en un “transporte público accesible”. El documento y estudio de la “Ficha deParaderos Accesibles” se suma al material de 14 fichas temáticas reconocidas por la Fundación austriaca Essl y Zero Project en Viena el pasado mes de Febrero.

Esta ficha, resalta que los mejores resultados provendrán de un análisis inicial bajo los principios de diseño universal, única forma de evitar que el diseño discrimine a algún “tipo” de usuario. A 8 años de la promulgación de la Ley 20.422 en Chile, no podemos quedar indiferentes ante la deuda pendiente, respecto a las condiciones de accesibilidad que debe ofrecer el transporte público accesible y su continuidad hacia el espacio público a través de los paraderos y veredas. Las condiciones actuales limitan el desplazamiento de adultos mayores, coches, personas con movilidad reducida, con discapacidad, etc.

En la actualidad, con excepción de Santiago, ninguna región del país cuenta con un transporte público accesible, existiendo una grave discriminación aalgunos usuarios que no tienen opciones de movilizarse por sus ciudades. Paradojalmente, y con una ley de inclusión laboral ad portas de entrar en vigencia, muchas personas con discapacidad siguen careciendo de una forma de transportarse a sus lugares de trabajo.

Por otro lado, la dotación accesible de buses de Transantiago, ve desperdiciada su condición al no considerar paraderos accesibles en la mayoría de las comunas, rompiendo la cadena que se requiere y que permite sumar recorridos con una efectiva red de desplazamiento peatonal inclusiva. La mayoría de los “Paraderos”, no solo en Santiago, si no a nivel nacional, son inaccesibles. El eslabón bus – paradero y su conexión con las veredas, es una condición indispensable para que la cadena de accesibilidad funcione. La Ficha Paradero y Refugios Peatonales nace en respuesta al grave hecho de que en la actualidad se continúa implementando infraestructura de paraderos con graves fallas de accesibilidad, barreras que marginan a personas mayores y con discapacidad al acceso y uso del transporte público. La descarga gratuita de este material se encuentra en www.ciudadaccesible.cl