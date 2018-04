Un niño sale a la calle a jugar y se acerca a otro que sólo mira su celular y no ve quien está frente a él tratando de compartir. Luego el pequeño camina en dirección a otro niño de su edad, quien también está inmerso en la realidad paralela que entrega el teléfono móvil. Resignado, vuelve a su casa diciendo “yo sólo quería jugar”.

Se trata de un video que si bien, no es una historia real, muestra lo que ocurre día a día en los colegios, plazas y en nuestras propias casas, donde cada miembro de su la familia disfruta más con el móvil que compartiendo con las personas con quienes viven.

El viral es parte de la campaña impulsada por la ONG No Chat a Bordo (nochatabordo.cl), que hace unos años causó impacto con su llamado a no utilizar el celular al conducir un automóvil y hoy encabezan esta nueva iniciativa, que pretende en primera instancia prohibir el uso del teléfono móvil en los colegios, algo que ya ocurre en países como Francia, donde se tomaron medidas al respecto.

“Si bien no tenemos cifras de uso o permisión del celular en las escuelas de Chile, lo cierto es que sabemos que en la mayoría no está prohibido su uso. En algunos se les permite sólo en recreos, que finalmente es más perjudicial aún, ya que los menores pueden prestar atención en clases, pero no están conviviendo con sus pares en instancias que antes eran exclusivas para juegos, para reunirse y disfrutar entre amigos”, explica Claudia Rodríguez Torres Directora de No Chat a Bordo.

Rodríguez señala, además, que la campaña lleva por nombre “La Soledad de dos Mundos” ya que se muestra a niños jugando solos con sus celulares y a los otros que no quieren utilizar el móvil, pero que quedan igualmente en soledad.

“En el caso de Chile, no existe ninguna regla sobre la utilización de teléfonos en la sala de clases y depende de cada colegio si regula su uso o no. Sin embargo, la gran mayoría de los alumnos tiene este aparato, y el uso de este genera más de un problema entre los profesores y los apoderados”, agrega.

La realidad de Chile y el mundo

Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile (enero 2018), hay un total de 28.115.115 de celulares, más de 10 millones de la cantidad de habitantes del país. Por otra parte, un estudio publicado en febrero de 2018 por Telefónica muestra que los chilenos pasan 5 horas diarias conectados al smartphone, siendo el consumo de video el que lidera, con 60% del tráfico. El aumento del internet móvil ha sido de un 500% en los últimos 4 años. Como si fuera poco, Chile también es líder en uso de redes sociales.

Por otra parte, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría revelaron a través de un estudio las principales razones por las que los niños menores de 12 no deben usar teléfonos móviles sin control. Algunas de éstas son:

1- Desarrollo cerebral de los niños, que puede producir retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y de la falta de autocontrol (rabietas).

2- Retraso en el desarrollo del niño: El excesivo uso de las tecnologías puede limitar el movimiento, y consecuentemente el rendimiento académico, la alfabetización, la atención y capacidades.

3- Obesidad infantil: El sedentarismo que implica el uso de las tecnologías es un problema que está aumentando entre los niños. Obesidad lleva a problemas de salud como la diabetes, vasculares y cardíacos.

5- Enfermedad mental: Algunos estudios comprueban que el uso excesivo de las nuevas tecnologías está aumentando las tasas de depresión y ansiedad infantil, trastornos de vinculación, déficit de atención, trastorno bipolar, psicosis y otros problemas de conducta infantil.

6- Adicción infantil: Los estudios demuestran que uno de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas tecnologías. Cada vez que los niños usan dispositivos móviles, se separan de su entorno, de amigos y familiares.

El ejemplo de Francia

Hace un par de semanas se dio a conocer una noticia, que fue catalogada como polémica, pero que para muchos es un ejemplo digno de imitar.

El ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, confirmó la prohibición a los estudiantes del uso de teléfonos celulares en los colegios de Francia a partir del próximo curso del país europeo, en septiembre de este año.

El ministro precisó que la medida será publicada en una ley que el gobierno galo “para que tenga una sólida base jurídica”.

“Es un ejemplo que como país debiéramos imitar o de lo contrario estaremos viendo crecer a una generación que sea un ejemplo claro de esta “Soledad de los dos Mundos” y donde niños no compartan entre sí y todo su mundo sea virtual”.