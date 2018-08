¿Por qué las grandes empresas ya no piden titulo universitario a quienes contratan?

La automatización y la tecnología están cambiando el mercado laboral. Tanto, que la cadena CNBC aseguró que 15 de grandes empresas mundiales no exigen título universitario en su proceso de contratación. Compañías como Google, Apple, IBM, Starbucks, Bank of America o Hilton están optando por buscar ciertas características específicas en sus trabajadores que muchas veces no son entregadas por la universidad.

Ya lo había anunciado hace cinco años el entonces vicepresidente de Recursos Humanos de Google, Laszlo Bock, al manifestar que existía una gran distancia entre lo que se enseñaba en la universidad y el trabajo real de la compañía. “Después de dos o tres años tu habilidad para desempeñar tareas en Google no tiene ninguna relación con lo bueno que eras en la escuela, porque las habilidades que se piden en la universidad son muy diferentes”.

Las nuevas empresas tecnológicas no solo necesitan conocimientos sobre un área sino una mentalidad para reaccionar a tareas que no necesariamente se conocen en la universidad, dado el alto nivel de innovación.

¿Las universidades deben actualizarse? Además de que el mundo académico ha quedado atrasado en relación con la transformación digital, también hay quienes defiende que los estudiantes no solo deben ajustarse a las necesidades del mercado laboral, pues su tarea formativa va más allá de lo que las empresas necesitan.

Una tercera arista se abre con el tema de los sueldos. Apple, Google, Intel y Adobe pagaron 415 millones de dólares tras una demanda colectiva que acusaba a esas empresas de establecer un acuerdo ilegal y anticompetencia por comprometerse a no contratar a los empleados que estuvieran trabajando en la otra empresa. Esto debido a que la competencia lleva a que los trabajadores obtengan un aumento de salario ante una oferta y al no existir esa oferta, el trabajador cautivo.