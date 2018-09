¿Qué implica la maduración del emprendedor en Chile?

De acuerdo a la V Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2017, realizada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen cerca de un millón 993 mil microemprendedores, formales o informales, de los cuales, el 17% corresponde a empleadores y el 83,0%, a trabajadores por cuenta propia. El mismo estudio reveló que solo un 20,5% de quienes realizan microemprendimientos ha recibido algún tipo de capacitación, dentro de los últimos cinco años.

En este contexto, vale la pena realizar un diagnóstico del emprendedor de nuestro país, considerando lo tremendamente dinámico que resulta en esta materia. Según Netmentora Chile -red de empresarios y directivos que contribuye a guiar a nuevos emprendedores locales en la creación o desarrollo responsable de su empresa-, se aprecia una gran creatividad y muchas ideas muy interesantes de negocio; sin embargo, “el mercado chileno tiene sus particularidades y no siempre es el más apto para desarrollar los proyectos, adecuadamente. Por ello, entre la idea inicial y el éxito hay un camino largo y exigente que espera a todos los emprendedores”, afirma Horacio Pavez, presidente del Comité de Aceptación de esta red de mentoría.

Pavez explica que, en primer lugar, lo esencial es definir muy bien el modelo de negocios para aprovechar la oportunidad del mercado, tomando siempre en cuenta la competencia internacional. “En particular en proyectos tecnológicos, aplicaciones y e-commerce, hay que tener muy claro que se corre contra competidores globales, quienes cuentan además con ventajas a su favor (mercados más maduros, financiamiento e inversión, escalas, etc.), ejemplifica, agregando que “en estos casos, será esencial buscar diferenciadores y/o alguna especialización que sea única y que no pueda ser replicada fácilmente creando barreras de entrada”, afirma.

Por otro lado, volver a revisar y re-adecuar, permanentemente, el modelo comercial es fundamental para el éxito. “La premisa es simple: sin venta no hay crecimiento ni se logrará la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. En este aspecto, observamos muchas veces que los emprendedores locales salen tarde a vender; en cambio, es esencial testear el producto desde el mismo comienzo, aprovechando el conocimiento y feedback directo de los consumidores y clientes para poder lograr la calidad y el valor deseado”, enfatiza Pavez.

Junto con el progreso en este eje básico, que es el comercial, “habrá que resolver los demás desafíos de crecimiento y maduración: definir y formar el equipo operativo necesario; formalizar y mejorar los procesos; controlar la gestión; manejar el flujo de caja y ver cómo financiar el crecimiento”, pues “ser emprendedor es un reto de 360°”, argumenta.

El ejecutivo plantea que otro hito importante que impone el crecimiento del emprendedor es la definición de un gobierno corporativo adecuado, el que “permitirá profesionalizar el proyecto y estructurarlo de manera que pase a ser una empresa que pueda seguir creciendo, sin depender de manera directa de los socios fundadores”, justifica.

Impacto y retribución social

El presidente del Comité de Aceptación de Netmentora Chile cuenta que cada vez más los nuevos emprendimientos incluyen la sustentabilidad y el impacto social como una parte integral de su modelo de negocios, lo que “constituye una excelente noticia”. “La actividad empresarial es social en esencia y como tal, debe tomar en consideración estos factores y reflexionar - tanto con emprendedores jóvenes, como con proyectos más tradicionales- sobre cómo genera un impacto positivo en la sociedad y el entorno”, afirma.

Por otro lado, es fundamental que los grandes empresarios retribuyan a estos nuevos proyectos. Sobre esto, el ejecutivo sostiene que “deben existir más redes que sean un ejemplo viviente del compromiso de los empresarios con el emprendimiento”. A modo de ejemplo, en nuestro caso, “contamos con el apoyo y la colaboración directa de varias familias empresarias, que están muy conscientes que la diversificación de actividades y generación de negocios con impacto, es una importante palanca de desarrollo para nuestro país y las personas que vivimos en Chile”, enfatiza.