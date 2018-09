¿Cuál es el impacto del aguinaldo dieciochero en la fidelización y compromiso de los trabajadores?

Se acercan las Fiestas Patrias y muchos trabajadores reciben algún tipo de beneficio como aguinaldo, giftcard, días libres, entre otros. Si bien este tipo de gratificación es voluntaria para las organizaciones privadas, a diferencia del sector público de pensionados, se ha ido masificando con el paso de los años. Sin embargo, existen varias maneras de fidelizar a los colaboradores o generar un compromiso con la empresa.

“Un aguinaldo, o un tipo de beneficio, siempre es bien recibido por un colaborador. Es un reconocimiento que busca aportar en un mes que aumentan los gastos y se entiende como una consideración a lo mismo. A pesar de ello, existen factores que tienen mayor impacto en la generación de compromiso del trabajador y que son prioritarios como el clima laboral, desarrollo de carrera y flexibilidad del trabajo”, comenta Alejandra Cruzat, executive

manager de la empresa líder en reclutamiento Michael Page, quien agrega que un 90% de las empresas realizan eventos, entrega de bonos y/o giftcard.

La experta explica que la cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para atraer talento y mejorar la productividad de las empresas, y que por ello, este tipo de fechas son una oportunidad para identificarse con la cultura nacional, pero también con la cultura interna de las compañías.

“Al realizar actividades grupales los colaboradores podrán afianzar los lazos entre ellos y con la organización. Se genera una instancia de integración que mejora el clima organizacional, y que además crean momentos de distracción y divertimento, lo que permite motivar a los colaboradores”, explica Cruzat.

Aguinaldo promedio de 92 mil pesos

Un estudio realizado por la empresa consultora Talentopía sobre los aguinaldos y beneficios que recibirán los empleados en estas fiestas patrias en más de 100 empresas de distinto rubro, arrojó que el 60% de las compañías entregan el monto en dinero, el otro 40% lo entrega en una gift card o canasta de mercadería.

Además, el 82% realizan celebración en cada empresa, sin embargo, el otro 18% solo entrega aguinaldo.

Al minuto de consultar si su empresa otorgará el 20 y 21 de septiembre, los resultados fueron categóricos, el 70% tendrá una jornada laboral normal, el 15% da la opción de vacaciones, el 9% llegará al acuerdo de tomar 2 días a cambio de 1 de vacaciones y solamente el 6% regalará ambos días.

3 de cada 4 chilenos aún no sabe si recibirá aguinaldo

La encuesta “Aguinaldo de Fiestas Patrias 2018” realizada por la plataforma de empleo Laborum.com, también reveló que el 72% de los trabajadores que tendrán aguinaldo lo recibirá en efectivo, y lo destinarán principalmente a alimentación y pago de cuentas.

En la encuesta en que participaron 10.598 personas, se dio a conocer que este año el 28,4% de las personas afirmó que sí recibirán este beneficio; un 44,3% indicó que no lo tendrán, mientras que el 27,3% no tiene claro aún si le entregarán el bono. Esto, a diferencia del año pasado, en que el 31,3% de las personas aseguraron que sí recibirían aguinaldo, y un 47,5% señaló que no tendrían aguinaldo.

De las personas que indicaron que sí recibirán el beneficio económico, el 55% declaró que el monto que se les será otorgado estará por debajo de los $50.000, mientras que el 27% recibirá entre $50.000 y $80.000. El 2017 la situación era distinta, pues el 65% dijo que la empresa le entregaría menos de $50.000, y un 19% entre $50.000 y $80.000.

“Este tipo de bonos son muy bien recibidos por los colaboradores, de hecho hay un gran porcentaje de ellos que lo califica como importante o bastante importante. utilizan para poder satisfacer necesidades básicas, como en alimentación y pago de cuentas. Por eso es recomendable que las empresas avisen con anticipación si es que lo entregarán”, agrega María Jesús García-Huidobro, gerenta de marketing de Laborum.com.

A pesar de que los aguinaldos no son una obligación por parte de las empresas, el 39% cree que este tema debería estar regulado por la ley, mientras que el 40,9% simplemente agradece que la empresa entregue este bono. En tanto, el 91% de los colaboradores consideran que recibir bonos o beneficios es sinónimo de preocupación por parte de la empresa.