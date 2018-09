La accesibilidad es una materia no resuelta en nuestro país, y foco de noticia cada cierto tiempo. Imágenes de televisión dieron cuenta de ello en un encuentro futbolístico hace unas semanas, en el que se mostraba la ubicación de un grupo de hinchas en silla de ruedas en una rampa del Estadio Monumental, que en la práctica les impedía visibilidad y disfrutar del encuentro como el resto de los hinchas colocolinos.

Otro ejemplo fue la sentencia que determinó la Corte de Apelaciones de Santiago contra Metro S.A, por no contar con acceso a usuarios con discapacidad en estación Franklin, tras la acción judicial de una madre y su hijo.

Metro y Colo Colo... ¿algo en común? Falta de accesibilidad. Lamentablemente, estos hechos no son excepción a la regla, a pesar de las normativas existentes.

Hace dos años se promulgó el Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal, iniciativa que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y que apuntó a regular estándares de diseño y construcción en nuestro país. No obstante, esta norma no ha tenido el efecto esperado. A mi parecer, por desconocimiento de lo que implica la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.

Un catastro de ‘BAU Accesibilidad’ en 10 comunas de la Región Metropolitana mostró que al 31 de enero de 2017 se habían aprobado 260 solicitudes de anteproyectos que requerían Expediente de Accesibilidad, como lo señala el decreto. En ese mismo periodo se otorgaron 593 permisos de edificación en los que era condición esencial el requerimiento. Sin embargo, las municipalidades solo exigieron dicho expediente en 39 casos.

¿Qué ocurre entonces? Lo mismo que en otros temas que apuntan a la inclusión, falta el cambio cultural. Si no se incluye la capacitación a quienes deben implementarla y fiscalizar; si no se informa la importancia y objetivos a quienes deben cumplirla. Si la discapacidad no tiene rostro, la norma se perderá detrás de un escritorio o de un plano arquitectónico.

Comparto la visión del equipo de Ciudad Accesible. Tenemos las herramientas legales para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, hay ordenanzas positivas en el Decreto 50 que mejoran el entorno urbanos para todos y todas las personas, como las rutas accesibles. Pero, falta que esta norma se cumpla y no sea letra muerta.

Los plazos avanzan y los bienes de uso público y los sistemas de transportes deben ser accesibles este año. Los edificios en marzo de 2019. Toda norma es perfectible, pero el primer paso es cumplirla.