El conflicto de marca entre WOM y emprendedores medioambientales

Desde el 2013 que la empresa Respect se ha dedicado a brindar asesorías en materia de sostenibilidad y medio ambiente. Sin embargo, hoy se ven enfrentados por un conflicto con WOM a quien acusan de “uso indebido de su marca”, según informó El Dínamo.

Pese a que Respect Ltda. cuenta con el registro de su marca, la compañía de telecomunicaciones habría ocupado el logo y marca en sucursales y eventos públicos como el “WOM Respect Recycling Festival” que se realizó durante el verano.

“Ya no se trataba sólo de un punto limpio en una oficina, que está dentro de lo que es el espacio privado de la empresa, sino de festivales y eso ya no podía ser. Esto, porque el registro marcario de nosotros comprende la clase 41, la clase 40 y la clase 42, y la clase te autoriza a ocupar esa marca en ciertos rubros y servicios. Entonces, la clase 41 nos permite usar la marca Respect con su logo en eventos masivos, y que es core de nuestro negocio, en temas de educación ambiental y en una serie de ámbitos que describe INAPI. La clase 40 nos faculta a todo lo que es el reciclaje, y la clase 42 tiene que ver con todo lo que es la huella de carbono, que es uno los pilares fundamentales de lo que nosotros hacemos: la implementación de medidas que ayuden a disminuir el impacto ambiental en los eventos”, explicó al medio Pilar López, socia de Respect.

La empresa de telefonía aseguró por su parte que “desde el año 2016 hemos utilizado ‘WOM Respect’, como nombre de nuestro exitoso programa de reciclaje interno. Este verano quisimos llevar este éxito a públicos externos y durante los meses de enero y febrero de este año realizamos cinco festivales musicales llamados ‘WOM Respect Recycling Festival’, donde se reunió a más de 5.000 personas a través de una invitación a participar de una jornada de reciclaje, música y talleres sustentables”.

No hay acuerdo

Luego de ver diversas imágenes de los festivales, los emprendedores enviaron una carta a WOM para pedirles “el cese inmediato de uso de la marca registrada Respect o similares dentro de su campaña, incluido en el desarrollo de sus festivales, actividades y comercialización de merchandising, hasta que se otorgue la correspondiente licencia o bien se celebre un contrato afín con nuestra compañía”.

WOM finalmente manifestó que “la posibilidad de que llegue a existir una confusión de empresas resulta poco probable” y lamentaban la situación.

Pese a que ambos lados se reunieron en febrero y marzo, no llegaron a acuerdo. Según el medio, WOM “luego de diversos intentos de lograr entendimiento y una solución amistosa con Respect Ltda., lo cual no fue posible dada la rígida postura e ilegítimas pretensiones económicas que manifiestan sus socios, optamos en marzo de este año cambiar el nombre de nuestra campaña interna y no utilizar la expresión ‘Respect’, hasta que INAPI no se pronuncie definitivamente sobre los registros marcarios pendientes”.

“Es así que queda claro que WOM al día de hoy no utiliza la expresión ‘Respect’. Como una compañía responsable y que va camino a la sostenibilidad, creemos que la discusión va por esa línea, más que por la ambición de profitar con un tema tan relevante como es el cuidado del planeta y el impacto que tiene en nuestras comunidades. Por lo mismo, nos cuesta entender que habiendo realizado todo para buscar una solución, la empresa no reconozca los avances y esfuerzos en su favor”, agregaron.

Según Respect Ltda., el uso de su marca siguió hasta hace poco y en algunas sucursales aún está presente.