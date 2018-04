Los tours virtuales consisten en vivir una cata de vinos como si estuvieran en una viña, mediante una proyección cinematográfica que permite conocer las viñas de manera virtual, y de forma paralela, el enólogo realiza la cata de vinos correspondientes al valle.

En ese contexto, la Corporación Regional de Turismo de Santiago no solamente se encuentra apoyando a los municipios en la difusión de las vendimias, sino que también otro tipo de iniciativas como la de Vinolia, que permite desarrollar el Enoturismo Urbano.

La Intendenta Metropolitana y presidenta de la Corporación Regional de Turismo de Santiago, Karla Rubilar, apuntó a que “Queremos que Santiago siga creciendo como un lugar muy interesante y muy entretenido para conocer, ya que he visto que muchos atractivos no están suficientemente valorados. Un ejemplo de esto es potenciar el enoturismo y que no solamente se puede vivir al interior de una viña, sino que también se puede desarrollar en lugares como este, que nos permiten conocer los valles de manera virtual, y a la vez descubrir la calidad de sus vinos”, señaló.

Por su parte, el gerente general de la Corporación, Matías López, añadió que “Santiago tiene el mayor valle enoturístico de Chile con 32 viñas abiertas al turismo, si a esto le sumamos las experiencias del vino que existen en la ciudad, podremos posicionar con fuerza a Santiago como uno de los principales destinos enoturísticos del mundo”

Existen otras iniciativas en Santiago donde se puede realizar enoturismo urbano, acompañado de gastronomía y bohemia, como por ejemplo Vinocracia, Barrica 94 y Somelier Hotel Boutique, entre otros, convirtiéndose en una opción para el turista de conocer variedades de vinos y de distintos valles en un solo lugar.