Mascotas en la era digital: lo que podemos hacer para mantenerlas seguras

Kaspersky Lab, junto con la agencia de investigación Opeepl, encuestó a 7,765 propietarios de mascotas de 15 países del mundo para descubrir cómo las tecnologías modernas afectan la seguridad de sus mascotas.

El informe recientemente publicado hacía referencia a las vulnerabilidades de los rastreadores de perros y gatos que permiten a los atacantes manipular información sobre la ubicación de la mascota o incluso robar los datos personales de su propietario.

Además, se encontró que la penetración de tecnologías y dispositivos digitales en la vida cotidiana de las mascotas no se limita a los rastreadores. Entre las herramientas populares citadas por los encuestados se encuentran cámaras web para ver a las mascotas, teléfonos inteligentes y tabletas con juegos diseñados para mascotas, juguetes digitales, alimentadores automáticos/bebederos de agua, y mucho más.

Sin embargo, ¿puede haber alguna garantía de que un controlador de temperatura que no funcione bien no sobrecaliente a los peces, o que un alimentador automático que no responda no deje morir de hambre a un gato? Tales casos pueden ser angustiosos tanto para las mascotas como para quienes cuidan de ellas.

Según la encuesta, por ejemplo, la mitad de los dispositivos usados para mascotas tienen acceso a Internet, lo que los hace vulnerables a ataques cibernéticos. 14% de los propietarios de mascotas encuestados informó que al menos uno de los dispositivos digitales que utiliza para sus mascotas había sido hackeado. Otros problemas que los encuestados han dado a conocer incluyen que el dispositivo dejó de funcionar o que comenzó a funcionar mal. En la gran mayoría de los casos, esto resultó en un riesgo para la vida de la mascota (32%), su salud (32%), su bienestar emocional (23%) e incluso el bienestar emocional de sus dueños (19%).

"La tecnología hace la vida más fácil no solo para las personas, sino también para los animales. Con la ayuda de la tecnología podemos proteger a nuestras mascotas, cuidarlas y brindarles comodidad. Sin embargo, como en el caso de cualquier equipo digital, es importante recordar los riesgos: cualquier dispositivo puede descomponerse o ser hackeado por un cibercriminal. Para evitar consecuencias desagradables es importante implementar de antemano medidas de seguridad simples y tener un plan de respaldo en caso de falla o infección del dispositivo. Y, por supuesto, usted debe seleccionar su dispositivo digital cuidadosamente, centrándose en lo más importante: la seguridad de su mascota", dice David Emm, investigador principal de seguridad de Kaspersky Lab.

Los expertos sugieren seguir algunas sencillas reglas para garantizar la seguridad de sus mascotas en el hogar:

Preste mucha atención a los problemas de seguridad de los dispositivos conectados antes de comprarlos. La información sobre vulnerabilidades descubiertas y corregidas con parches suele estar disponible en línea y a menudo es fácil de encontrar. Es probable que el dispositivo que va a comprar ya haya sido examinado por investigadores de seguridad y debe ser posible determinar si los problemas encontrados en el dispositivo han sido corregidos con parches. La mejor opción es comprar productos que ya se han sometido a varias actualizaciones de software;

Antes de comenzar a usar su dispositivo, cambie la contraseña predeterminada y establezca una nueva contraseña segura;

No permita el acceso a su dispositivo desde fuera de su red local, a menos que específicamente lo necesite para usar el dispositivo;

Deshabilite todos los servicios de red que su dispositivo no necesita usar;

Actualice regularmente el firmware de su dispositivo a la versión más reciente (en cuanto las actualizaciones estén disponibles);

Para superar los desafíos de la seguridad cibernética de los dispositivos inteligentes, Kaspersky Lab ha presentado una solución para los hogares inteligentes y para Internet de las cosas, el Kaspersky IoT Scanner. Esta aplicación gratuita para Android examina la red Wi-Fi del hogar e informa al usuario sobre los dispositivos conectados y su nivel de seguridad.

Para el estudio solo se encuestó a los dueños de mascotas que usaban al menos un teléfono inteligente. La encuesta se realizó en Internet durante mayo-junio de 2018. en Singapur, Australia, India, Japón, EE.UU., Brasil, México, Colombia, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Turquía, OAE, Rusia.