Lorcaserina: el medicamento contra la obesidad que está dando que hablar

Un estudio publicado en The New England Journal of Magazine dio cuenta de una importante investigación de un equipo de científicos estadounidenses y sus resultados están dando que hablar por determinar que la lorcaserina es un medicamento seguro a largo plazo para combatir la obesidad y bajar de peso, pues no aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.

La investigación, realizada en 12 mil personas, fue dirigida por la experta en medicina cardiovascular Erin A. Bohula, del Brigham and Women's Hospital de Harvard, quien aseguró que estos resultados suponen un “hito” en la lucha contra la obesidad.

El medicamento es un supresor del apetito yse administró aleatoriamente a 12 mil pacientes con sobrepeso y obisidad en una dosis de 10 mg de dos veces al día o placebo.

Los investigadores analizaron el efecto del medicamento durante tres años. Luego del primer año, el 38,7% de los pacientes que ingirió lorcaserina había perdido al menos el 5% de su peso corporal, frente al 17,4% del grupo al que se administró placebo. Además, los factores de riesgo cardiaco de las personas medicadas mejoraron sensiblemente, tanto en presión arterial como en ritmo cardiaco, en comparación con las del otro grupo en el mismo periodo de tiempo.

Después de los tres años de inicio del tratamiento, los pacientes que tomaron lorcaserina no recuperaron el peso perdido y tampoco incrementaron el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares.

Este no es el primer medicamento que regula el apetito a través de los receptores cerebrales, sin embargo, lo interesante del estudio es que la lorcaserina no pruduce problemas cardiacos y de hipertensión pulmonar como otros fármacos anteriores que se retiraron del mercado.

Sin embargo, pese a su seguridad cardiovascular, el medicamentos parece no lograr una pérdida de peso tan elevada.

Los resultados del estudio sobre el medicamento se discutieron en la Sociedad Europea de Cardiología en Munich el pasado fin de semana.

Tam Fry, del Foro Nacional de Obesidad de Gran Bretaña, dijo que la droga es potencialmente el “santo grial” de la medicina para bajar de peso “Y creo que es lo que todos han estado buscando”, aseguró.

El fármaco fue aprobado en 2012 por la FDA pero no está aceptado aún por la Agencia Europea del Medicamento, por lo que no se utiliza en España. Se vende bajo la marca Belviq, pero en EEUU se restringió su uso a personas con un índice de masa corporal de más de 30, o con un IMC de 27 en adelante y problemas asociados a la obesidad como diabetes, hipertensión o colesterol alto.