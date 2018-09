Pediatras recomiendan no olvidarse de los menores en estas Fiestas Patrias y prevenir el consumo de alcohol

En estas fechas, el ánimo en todo Chile es de celebrar en familia o con amigos en torno a la parrilla; y acompañar la celebración con una cerveza o un vaso de vino. En estas circunstancias, el consumo moderado de alcohol es aceptado por la sociedad y a todos nos preocupa el consumo excesivo.

Existe otro consenso social, incluso más antiguo: debemos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.

“Esa protección sin duda se extiende al consumo de alcohol y drogas”, dice Humberto Soriano, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. “Estamos rodeados por un mensaje consumista que es preocupante, más en un país donde el 35% de los niños entre octavo básico y cuarto medio han consumido alcohol el último mes, y de ellos, dos tercios han terminado ebrios al menos una vez”, añade.

Hay razones médicas que explican el que un adolescente se embriague con más facilidad que un adulto. La corteza pre frontal, donde está el control de impulsos, no está completamente desarrollada. “A diferencia de lo que decían nuestros abuelos, no se puede enseñar a los escolares a tomar alcohol, su cerebro no está preparado”, explica el médico, y enfatiza que “el mensaje es esperar hasta los 21 años para consumir, o al menos, hasta los 18”.

El llamado de los pediatras es a proteger a los escolares, que no deben consumir alcohol ni drogas. “Y para eso, hay que predicar con el ejemplo. Los escolares imitan a los adultos, si un adulto se embriaga, el escolar aprenderá que embriagarse está bien”, advierte.

La primera medida, entonces, es que los padres se comprometan con el cuidado de sus escolares y adolescentes, y en eso el pediatra es tajante: “Después de medianoche, un niño tiene que estar en su casa y no en la plaza o en un carrete tomando con los amigos”.

La segunda, es avanzar en la construcción de un consenso social que provea a escolares y adolescentes de un ambiente protector y de actividades que los motiven y den salida a la energía y curiosidad tan típica de estos años.

“Los adultos deben comprometerse a no comprar alcohol para un joven, la sociedad en su conjunto debe ofrecer alternativas”, afirma el doctor Soriano. “Los deportes, las actividades culturales, la vida al aire libre, deben estar al alcance de los niñas, niños y adolescentes. La vida familiar, actividades como ir a subir un cerro, son irremplazables”.