El 2017 pasará a la historia como el año con más destapes de acoso y abuso sexual en el mundo. Lo que partió con el destape de las prácticas de Harvey Weinstein en la industria hollywoodense, poco a poco ha ido ocupando otros sectores con la campaña #MeToo y ha llegado también a nuestro país.

El mundo de la televisión nacional no ha estado exenta de estos repudiables casos. Este martes, durante la transmisión del matinal Muy Buenos Días de TVN, la actriz argentina Cristina Tocco denunció haber sufrido acoso durante una época extensa de su carrera.

“Yo fui muy acosada, pero en ese tiempo no se denunciaba ¿Y por qué? Por miedo”, señaló la actriz.

Además agregó que “denunciar acoso era como ser la pionera en algo que ni siquiera estaba registrado con antecedentes… Yo no

tuve ni las luces, ni la valentía para hacerlo”, y quedaba solo en algo que se conversaba entre amigas.

Fue en ese contexto que la panelista Macarena Tondreau denunció que también había sido víctima de acoso por parte de un productor televisivo, quien hoy en día no se encuentra en el medio. La situación se propició durante su juventud y recién comenzaba su carrera en el ambiente televisivo.

"Yo fui víctima de acoso en televisión. Nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes, o supieron, y nadie hizo nada”, afirmó con pesar.

"Todavía hay un tema de machismo en este país súper grande. Es súper complicado llegar y denunciar un acoso, porque te van a juzgar sí o sí”, declaró Tondreau. La opinóloga aseguró que vivir un acoso es un momento complicado y que en aquel

entonces, no se lo comentó a nadie de su familia y que no era la única que fue víctima de esta situación.

Cuando a la panelista le preguntaron por qué nunca denunció. “Porque estuve muchos años culpándome a mí de la situación, porque era más chica y no supe reaccionar, y hoy en día porque siento que no vale la pena, honestamente. O porque no soy lo suficientemente valiente como para hacerlo”, respondió.

Además comentó que es algo que todavía le afecta y no fue solo cosa de una vez.

“Era todas las noches pensar ‘¿qué estoy haciendo mal o qué tengo que hacer? ¿Me retiro de la pega?’. Pero yo tenía que alimentar a mis hijos. No era llegar y retirarse…”, comentó Tondreau.

Hasta el momento en Chile se han dado a conocer denuncias sobre personas que trabajan en TV, pero sin dar nombres aún.