Este martes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 261.987 jóvenes rindieron el examen y sólo 151 obtuvieron puntaje nacional, doce menos que en 2016. De esos resultados óptimos, sólo 25 corresponden a mujeres. Lo que ha llamado en extremo la atención.

Distintas voces han aparecido al respecto. La presidenta Michelle Bachelet dijo durante la presentación de los resultados: “Tenemos un problema que resolver: porque de los ciento y tantos puntajes nacionales, solo 25 son mujeres, así que algo tenemos que hacer”. La directora del Demre, María Leonor Varas contó que las mujeres contestan todo bien hasta la respuesta 30. “Con 30 respuestas correctas, la proporción entre hombre y mujeres era casi igual. Al llegar a la respuesta 75, disminuía la cantidad de mujeres que tenían todas las respuesta correctas”, relató a Las Últimas Noticias donde varios expertos atribuyeron esto al mayor estrés que sienten las mujeres ante este tipo de situaciones.

"Tal vez el problema es la cultura de cómo se les enseña a las mujeres a afrontar este tipo de pruebas, que básicamente por ser niñas no nos tiene que ir tan bien. Muchas veces al principio les va bien y después empiezan a decaer, también es algo que está arraigado a la cultura. Al final eso se nota después en los resultados", sentenció a Ahora Noticias Valentina Norambuena, doble puntaje nacional el año pasado y conocida como la niña illuminati por el gesto de un triángulo al salir del desayuno con la presidenta.

También se refirió a la disminución de puntajes nacionales. "Muchas de las habilidades que se piden para la prueba después uno entrando a la universidad no las usa nunca más. Entonces, es una forma de estandarizar lo básico que debe tener el estudiante, pero al final, no es como un conocimiento efectivo. Es intentar resolver una prueba y listo, no va más allá de eso. El resultado no refleja cómo te va a ir en la universidad tampoco", lanza la actual estudiante de ingeniería civil en la Universidad de Chile, casi como si le estuviera hablando a aquellos que ayer sufrieron una decepción.

Pero ¿qué hacer si te fue mal? ¿Cómo manejar la frustración ante un resultado distinto del esperado? Marlen Muñoz, psicóloga educacional, plantea algunos consejos.

Lo primero es la tranquilidad ante todo, comenta la profesional, pues es fundamental proyectar un plan de trabajo ante el incumplimiento de las expectativas propuestas. Primero “hay que comprender que momentos como éste son una oportunidad de aprendizaje sobre la vida”, debido a que la vida no está exenta de circunstancias de decepción y frustraciones, por lo que hay que aprender a lidiar con ello.

Hay que vivir las distintas emociones que se manifiesten en el cuerpo, preferentemente alejándose de personas críticas o negativas y apoyándose en quienes le propicien una mirada constructiva. “Siempre es importante contar con modelos de resiliencia y buena resolución de conflictos”, expuso Muñoz.

Relajarse de manera sana es fundamental, esto ayudará a pensar con claridad en la futura proyección del 2018. Luego de esto, aplicar una autoevaluación, pues “este examen de consciencia siempre será un buen ejercicio para un posterior desempeño laboral”, recalcó la psicóloga educacional del Colegio Pumahue de Huechuraba.

“Una vez identificada la falla, visualizar una estrategia para abordarla”, aconsejó la profesional. Teniendo en consideración la importancia que cada estudiante aporta a la PSU y el ingreso a la educación superior, haciendo juicios sobre sí mismo, el entorno, entre otras cosas.

Aplicar la opción del plan “B”, proyecto que debe ser realista y fundamentalmente en torno a la vocación de cada uno. “Promover una mentalidad exploradora, que no sea respuesta a la frustración, sino fruto de un análisis que incluya distintas variables como: empleabilidad, acreditación, condiciones de renta”, agregó Marlen Muñoz.

En caso de que la opción sea posponer el ingreso a la educación superior, lo primordial es no caer en el sedentarismo y armar un horario que abarque horas de estudio, ocio y deporte. Además se puede optar por un trabajo part time y otras actividades, “todo ello en forma paralela a la preparación para la prueba”.

Importante es no perder la perspectiva, tener en cuenta las diferentes posibilidades académicas y técnicos profesionales, pero informándose exhaustivamente al respecto. Además, la psicóloga educacional recomendó el sitio web www.ojodondeestudias.cl, plataforma que entrega información óptima de las carreras y universidades a lo largo del país.