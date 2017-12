Ya ha pasado un año y seis meses desde que el cuerpo de Nicole Saavedra, estudiante de prevención de riesgos de 23 años fuera encontrado en junio de 2016 con las manos atadas en una parcela en el sector Los Aromos, en Limache, al interior de la Región de Valparaíso. Pero hasta ahora poco se ha avanzado en la investigación de la muerte de la joven que fue vista por última vez el sábado 18 de junio en Quillota, y que luego se descubrió que fue secuestrada, torturada y asesinada, pues la autopsia reveló que murió por un golpe en la nuca.

Es por eso que su madre, Olga Bahamondes, y la prima de Nicoles, María Bahamondes, llegaron junto a la Red Chilena contra de la Violencia Hacia las Mujeres y agrupaciones ligadas a la diversidad sexual a pedir a la Fiscalía Regional el cambio de fiscal a cargo, Juan Emilio Gatica.

"Yo envié en noviembre un correo solicitando una entrevista con el fiscal regional porque ya había pasado mucho tiempo y no veíamos ningún avance significativo", explica su prima, quien se ha transformado en la vocera de la familia. La cita quedó concretada para el pasado 13 de diciembre.

"La familia de Nicole solicitó el cambio del fiscal porque ellas han perdido la confianza dado que en este periodo ha realizado diligencias, pero no todas las necesarias y las que ha realizado han sido tardías lo que ha impedido que a la fecha tengamos imputados por este crimen", explica la abogada querellante del caso Silvana del Valle, de la Red Chilena contra la Violencia.

Sin embargo el Fiscal Regional se excusó ese día y no pudo estar presente. Sí las recibieron las abogadas asistentes de la fiscalía. "Nosotros le planteamos que ya no le creemos al fiscal Gatica, que sentimos que en Limache los casos quedan impunes como el caso de María Pía Castro que va a preescribir en un mes más, que nunca vimos culpables en el caso de la adolescente que estaba embarazada y recibió un balazo en su cabeza hace unos meses atrás, que ahí los casos se entierran y que nosotros no vamos a permitir que pase lo mismo con el de Nicole", cuenta Bahamondes.

Efectivamente el fiscal jefe de Limache, Juan Emilio Gatica, ha sido cuestionado por el poco avance en otros casos, como el asesinato de María Pía Castro, futbolista de Olmué de 19 años, que fue secuestrada, golpeada, asesinada con una herida en su nuca y posteriormente quemada en 2008, por lo que el caso está próximo a prescribir sin imputados.

También en el caso de María, la joven embarazada de Olmué que fue baleada y que aún no se ha esclarecido quien fue la persona culpable. También en abril, una mujer fue asesinada a unas pocas cuadras del Juzgado de Garantía en el mismo momento en que la familia de Nicole se encontraba en audiencia pidiendo información. Sin embargo, ese crimen quedó sin investigación debido a que el principal sospechoso se suicidó.

"Lamentablemente es una zona muy violenta donde casi por regla general los homicidios no quedan clarificados. Tenemos ese justo temor de que el crimen de Nicole siga la misma suerte que estos otros", sostiene del Valle.

"La familia ha reclamado que es una zona donde no hay avances. Hay poco conocimiento del contenido del expediente, poca agilidad, realización de diligencias solo cuando se las pedimos, siendo que el impulso investigativo la tiene la fiscalía y no el querellante, nosotros como querellantes no podemos realizar todas las actividades y eso impide seguir avanzando", agrega.

Ahora, aún cuando no lograron reunirse con el fiscal regional, la familia y la abogada muestran mayor optimismo. "Las abogadas asistentes se comprometieron a presentar la información del caso y a realizar coordinaciones con las unidades nacionales correspondientes para realizar las diligencias faltantes", agrega del Valle.

"Estamos enfermas, desesperadas, esta demora nos tiene muy mal. Hay muchas diligencias que debieron hacerse y no se hicieron, y las que se hicieron fueron tardías. Para nosotros es un gran logro y un regalo de Navidad porque, aunque parezca insignificante para algunos, para nosotros es una esperanza", cuenta Bahamondes.

"Yo sentí que ellas se preocuparon, mostraron empatía y me sorprendió que manejaran la información de la carpeta del caso, algo que ni el fiscal Gatica ha hecho. Además se comprometieron a comunicarse con el departamento de delitos sexuales de Santiago y buscar la forma de darnos soluciones", agrega.

"Estamos más optimista porque por lo menos las abogadas asistentes del fiscal regional demostraron conocimiento del expediente , ellas sí sabian que habia ocurrido, cuales eran las diligencias faltantes, como se conectaban los hechos y por primera vez que de parte de fiscalía se manifiesta este conocimiento", explica a su vez la abogada, quien además se muestra optimista por el interés que esta despertando el caso después de tanto tiempo.

"Nosotros siempre hemos dicho que este crimen tiene mucha similitud con el de Daniel Zamudio, sin embargo no se ha producido el revuelo mediático a nivel nacional que se debería producir, sobre todo considerando que hay sectores importantes de la población que este crimen las remece, particularmente a las mujeres lesbianas, quienes consideran que esto es una muestra más de la violencia extrema en contra de ellas, que son víctimas de violencia continua, como todas las mujeres, pero en particular por su orientación sexual y por la forma en que ellas viven su identidad. Para ellas la impunidad en el crimen de Nicole Saavedra Bahamondes las hace temer que los múltiples delitos pequeños y grandes que ellas viven a diario no tengan justicia", explica del Valle.

Por ahora, la petición de cambio de fiscal está, aunque no se sabe si se vaya a concretar. "Nos dijeron que lo del cambio es muy complicado pero que se lo harían saber al fiscal regional", dice María Bahamondes.

Por su parte la abogada señala que "en este caso en particular la solicitud de la familia emana del hecho de que Nicole desaparece en otra jurisdicción. Lo concreto que se pide es que esta causa sea investigada por el fiscal de Quillota en particular, que sí fue capaz de esclarecer rápidamente el delito de Susana Sanhueza -también lesbiana-, cometido a principios de este año 2017 donde sí se realizaron las diligencias, algunas de ellas que todavía no se han realizado en la fiscalía de Limache, y que permitieron llevar al sospechoso a llegar a ser imputado".

"Nuestro interés como querellantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la familia de Nicoles Saavedra Mahamondes es, más que generar un cambio de fiscal y activar la responsabilidad que tiene la fiscalía regional por sobre el fiscal de Limache, esclarecer este crimen y encontrar a los culpables. Nos interesan que hayan avances significativos en la investígacion y que en un plazo prudente tengamos imputados en esa causa", sostiene.