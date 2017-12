La Imagen del Día Braga viene del diario El País de España y da cuenta de que los hombres se han unido a las mujeres en protestar contra esta caja de Pandora de abusos y acosos sexuales, que se abrió este año en Hollywood tras las denuncias contra el entonces poderoso productor Harvey Weinstein.

El reportaje se llama Ellos También Vestirán de Negro como Protesta contra el Acoso en Hollywood y cuenta que estrellas de la talla de Dwayne Johnson y Tom Hiddelstone se unirán a las actrices que ya decidieron usar el color del luto.

A mediados de este mes muchas actrices anunciaban que acudirán de negro a la gala de los Globos de Oro que se celebra el próximo 7 de enero. Pero no será solo cosa de ellas. Así lo ha confirmado hace unos días la estilista Ilaria Urbinati, que trabaja con los intérpretes Dwayne Johnson La Roca, Bradley Cooper, Garrett Helund o Tom Hiddleston, entre otros. "Sí, los hombres también se levantarán en solidaridad con las mujeres en el movimiento de vestir de negro para protestar contra la desigualdad de género en los Globos de Oro. Al menos TODOS MIS CHICOS lo harán", ha escrito Urbinati en su cuenta de Instagram. El mismo Dwayne Johnson lo ha corroborado contestando al post de la diseñadora con un claro "sí, lo haremos".

"Sobra decir que este no será el mejor momento para elegir ser el tío raro… solo lo comento", avisaba también la estilista en su mensaje en referencia a que esta causa merece la unanimidad de todos. Una idea que comparte con otros colegas de profesión, como el asesor de moda Michael Fisher, que vestirá a los nominados Hugh Jackman y Sam Rockwell y aseguraba hace unos días a The Hollywood Reporter que "la mayoría de los asistentes irán a la apuesta segura con un traje negro, para que ninguno parezca que está ‘fuera".

Esta protesta se suma a las decenas de denuncias y críticas que han hecho las actrices desde que The New York Times destapara los abusos sexuales y de poder cometidos por el poderoso productor Harvey Weinstein en la industria del cine a lo largo de décadas. Desde entonces importantes estrellas como Lupita Nyong’o, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman y más recientemente Salma Hayek no solo han contado sus experiencias, sino también condenado que el sistema lo protegiera durante tantos años. Weinstein fue el primero en caer, pero no ha sido el único. Tras de él vino Kevin Spacey, Brett Ratner, Louis C.K, Russell Simmons, Geoffrey Rush y James Toback, entre otros.