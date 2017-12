Luego de que se diera a conocer que Nabila Rifo demandó a la conductora del matinal de Canal 13, Tonka Tomicic, al ex director del programa, Pablo Manríquez -que actualmente está a cargo de Muy Buenos Días (TVN)-, y a la estación televisiva, la víctima de la brutal agresión habló con La Mañana de Chilevisión.

En contacto telefónico, Rifo explicó que "lo de la denuncia fue hace tiempo, pero ahora recién supieron los medios".

"La abogada Paz Becerra me llamó por teléfono hace mucho tiempo y dijo que quería ayudarme sobre todas las injusticias que se estaban haciendo, sobre todo hablando mal de mí y de mi imagen", sostuvo. Y agregó: "Lo de Canal 13 fue super fuerte".

"El programa se realizó sobre lo del médico que no había autorización para divulgar nada de eso y sobre mi identidad, ellos no tenían por qué hablar de mí y todas esas cosas", indicó. El informe ginecológico fue dado a conocer cuando el profesional dio su testimonio en el tribunal de Aysén el 11 de abril de este año y fue difundido por el matinal al día siguiente pese a tener carácter reservado.

Consultada sobre la información que manejaba de la demanda, dijo que su abogada le comentó que todo iba bien encaminado y que las personas estaban notificadas, sin embargo, según los antecedentes dados por Canal 13 no es así y no han recibido la notificación.

Tampoco quedó claro que pasa con Martín Cárcamo. Cuando le preguntaron por qué la demanda era contra Tonka Tomicic y no el animador del programa ella manifestó: "Él igual, ella (la abogada) dijo que eran cuatro personas que estaba notificando". Sin embrago el texto descarta al conductor.

El escrito presentado en el 26° Juzgado Civil De Santiago dice: “Tanto Tonka Tomicic como Pablo Manríquez en la dirección, aún cuando sabían que el juicio continuaba su curso, instalaron ante la opinión pública que la estrategia de la defensa (insisto, exclusivamente la prueba e intervenciones de la defensa) eran lo medular del caso y tenían el mérito para a partir de ellas, arribar a conclusiones. Esto es, a partir de los supuestos conflictos por dinero y la vida sexual e íntima de mi representada. Cabe precisar que ninguno de los demandados ejerce una actividad que los autorice a realizar dicho escarnio televisivo”.

Además establece que “los demandados, negligentemente, no tomaron en cuenta el delicado proceso en que se encontraba envuelta, y difundieron esta pericia y sus conclusiones, sin detenerse en que con ello entorpecieron la viabilidad de que ella pueda superar la experiencia traumática vivida. Esta circunstancia aumenta la gravedad de las conductas de los demandados, ya que Nabila es una mujer gravemente violentada, que se encontraba y aun se encuentra en un evidente estado de vulnerabilidad, que se hizo patente desde la ocurrencia del ataque”.

Por eso en la conversación Nabila sostuvo que "es una demanda justa". "Yo no me lo merecía, ellos no tenían por qué divulgar todo lo que salió de mí", señaló y añadió que se enteró de lo sucedido por redes sociales.

Al finalizar, dijo que no sabía cuál era el monto de la demanda. “Los demandados deberán indemnizar, solidariamente o de acuerdo a como S.S. determine, los perjuicios morales causados, por la suma de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos), o la suma que S.S., se sirva fijar, más reajustes conforme a la variación experimentada por el IPC, intereses legales, todo lo anterior desde al presentación de esta demanda, y además las costas de este juicio”, dice la demanda que fue ingresada el 23 de diciembre pasado.