Este año además nace Braga, desde donde hemos intentamos hacernos parte de este crecimiento femenino y apoyar las iniciativas que mejoran nuestro lugar en la sociedad. Les presentamos algunos de esos grandes hitos en este resumen de fin de año:

Despenalización del Aborto por tres causales

Después de 28 años de una lucha sostenida por parte de agrupaciones de mujeres y algunos parlamentarios, en julio la sala del Senado aprobó la ley que despenaliza el aborto por tres causales: riesgo de vida materno, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, no fue hasta agosto y luego de pasar por el Tribunal Constitucional, instancia a la que llegó Chile Vamos para tratar de revocarlo, que fue visado para convertirlo en ley.

El 19 de julio fue un día histórico y la alegría en las tribunas derivó en lágrimas de emoción y abrazos de alegría. En la oportunidad la directora de la organización pro derechos reproductivos de las mujeres Miles, Claudia Dides, habló con El Mostrador Braga: "Éste es un día histórico, un gran avance en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres chilenas. Es un gran aporte a la historia de nuestro país. Niñas, adolescentes y mujeres van a despertar felices sintiéndose seguras que, en caso de estas tres causales, van a poder decidir sobre su cuerpo”.

La dirigente agregó que estaban "muy contentas, felices, es un gran avance. Después de una lucha, no sólo de los últimos tres años, sino que es una lucha de muchas mujeres, de muchas organizaciones y muchas feministas estos últimos 28 años”.

Pero la aprobación no fue fácil. Durante toda la tramitación, grupos evangélicos y autodenominados pro-vida realizaron grandes campañas en contra de la propuesta apoyados, incluso, por algunos parlamentarios, lo que puso en duda la causal de violación. Es así como el senador Alberto Espina explicó que una mujer podría mentir respecto al ataque de un violador solo para poder acceder a un aborto por un hijo no deseado, e incluso habló de “violación normal”. "Les voy a mostrar cuál es el círculo de la impunidad de la violación. Cuando se trata de una mujer mayor de 18 años, la ley establece que ella no está obligada a denunciar para una violación común y corriente, me refiero a una violación normal, quiero decir dramática, pero dentro de la legislación que se realiza en forma permanente", señaló durante la discusión. A pesar de eso la iniciativa fue aprobada así: primera causal (riesgo de vida materno) 20 votos a favor y 14 en contra; segunda causal (inviabilidad fetal) 19 votos a favor y 14 en contra; tercera causal 18 votos a favor y 16 en contra, en su paso por el Senado.

Ley de cuotas

En la elección parlamentaria de este año se estrenó por primera vez la llamada Ley de cuotas, donde cada partido estaba obligado a garantizar un mínimo de 40% de candidatas. Tras los resultados se logró ver que la medida tuvo efectos positivos en la nueva representación parlamentaria en ambas cámaras: en lo que respecta al Senado, las mujeres que hasta ahora sólo ocupaban 6 escaños de 38, lo que equivalía al 15,8% de presencia femenina, lograron obtener para el próximo periodo que comienza en marzo de 2018, 10 mujeres en la cámara alta, lo que significa un 23,2%.

Es importante destacar que en las siete regiones impares del país- excepto la Región Metropolitana- se eligieron 23 senadores, los que sumados a los 20 que actualmente se encuentran en ejercicio, formarán una cámara alta de 43 miembros. Recién el 2021 se llegará a los 50 senadores contemplados por la modificación de la ley electoral.

En cuanto a diputadas existía una representación femenina de 15,8%, con 19 diputadas de 120 en total. Con el cambio en el sistema, ahora serán 155 escaños de los cuales 37 serán ocupados por mujeres, lo que representa un 23,9%

Según partidos políticos, las mujeres que integrarán la cámara baja son 10 de RN, 5 del PS, 4 de la UDI, de RD y del PPD y 3 del PC, más Marcela Hernando como la única radical electa, Pamela Jiles del Partido Humanista, Marisela Santibañez del PRO, Claudia Mix de Poder, Camila Rojas Ind-Partido Igualdad, Joanna Pérez en la DC y Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social, quien fue la más votada de su distrito.

Un avance importante en la representación femenina en política, aunque aún falta un mayor compromiso de los partidos de potenciar mujeres de sus filas y darles un apoyo sostenido para llevar a cabo una candidatura.