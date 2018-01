Corría el año 2007. Nicolás López estaba radicado en Los Angeles, California, y no lo estaba pasando bien. Sin embargo, tuvo que volver a Chile a hacerse cargo de su mamá, quien fue internada en una clínica siquiátrica, luego de que su marido, el papá de Nicolás, le fuera infiel.

No es coincidencia, entonces, que la protagonista de No Estoy Loca, Paz Bascuñán, se llame Carolina en la ficción, el nombre de pila de la madre de López, a quien el director dedica la cinta.

"A mi mami, que ya no está loca", reza en los créditos y se provocó un suspiro en la sala de cine. La película se trata de una relación que se termina porque el marido se enamora de la mejor amiga de su mujer y la deja embarazada justo cuando ella se entera de que es infértil… López no da señas de si su historia personal fue realmente así, aunque asegura que el cuento es peor: “Mi papá tuvo un affaire… Ella se desesperó porque estaba muy enamorada. Hasta que él le dijo: Mira, lo que pasa es que no te amo. Y ese ‘no te amo’ fue una cosa brutal”, contó hace unas semanas el director en revista Caras.

Mariana Aylwin, madre de Paz Bascuñán, estuvo en el estreno para acompañar a su hija y a López, quien presenta una película más intensa que las otras, una verdadera tragicomedia, que provoca risa y lágrimas por igual.

No Estoy Loca está desde hoy en las salas del país y Paz se la dedicó a todas personas que están en sanación. Se recomienda verla con pañuelos cerca.