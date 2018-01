Amelie Kim Cheang, es directora de programación y contenido de la instancia, y explica que este aumento tan significativo es fruto de una estrategia muy consciente que ha implicado un trabajo distinto dentro del equipo de programación, cambiando y mejorando la gestión.

“Hemos puesto énfasis en tratar de invitar a más mujeres y hacer gestiones especiales para poder conseguir un número razonable para que participen del congreso, entendiendo que esto no es sólo por número sino también, por la relevancia que significa tener una programación mucho más equilibrada, ha sido una crítica que recibimos los últimos años y efectivamente la tomamos en cuenta porque, siempre fue una intención de tener mujeres, aunque esto signifique un trabajo mayor teniendo en cuenta que son mucho más difíciles de invitar, de confirmar y mantener confirmadas”,

Kim Cheang, resume la dificultad de contar con participación femenina en tres razones, la primera es que la mayoría de los científicos y académicos recomendados para participar son casi en un 90% hombres, por lo que este año solicitaron proponer nombres alternativos de mujeres en cada área, ha esto se suma que las mujeres están mucho más invisibilizadas en la ciencia, por lo que las pocas que han podido abrirse camino tienen una agenda muy repleta tanto en Chile como a nivel mundial. La última razón es, tal vez, el impedimento universal de las mujeres en cualquier ámbito de su desarrollo: el cuidado de los niños y la casa.

“Cuando confirmamos a mujeres -y nos pasó este año- muchas veces por dificultades personales y particularmente familiar, nos dicen o que no pueden venir o que tienen que cancelar porque no encontraron a una persona para cuidar a sus niños, la casa, etc. A mi me sorprendió porque hasta antes de estar en esta labor , no tenía conciencia de la magnitud de estos argumentos. Tenemos a grandes, muy importantes expositoras que dijeron ‘no encuentro a la persona que me ayude en casa con los niños y tengo que cancelarte por eso’, argumento que sólo una vez nos ha dado un hombre”, explica Amelié.

La estrategia que ha permitido una mayor participación femenina se desarrolló durante todo el último año desde la oficina de programación del Congreso del Futuro y el equipo a cargo del proyecto. Por eso uno de sus grandes logros serían, en las palabras de la directora de área, “poner la discusión en un marco internacional crítico respecto a los temas de género. Yo creo que ahí habríamos logrado el punto de inicio que queremos , en ese contexto tenemos una mesa de ciencia y género que durante todo el año genera actividades”.