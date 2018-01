“Ese deporte no es para chicas”, “¿Rubgy? No te pega” o “Vaya piernas de señorita” son sólo algunas de las frases que las jugadoras de las Selección Española de Rugby han tenido que escuchar a lo largo de su vida por practicar el deporte que les gusta. “Que soy poco femenina”, “Claudia la marimacho”, “Si juegas al rugby eres lesbiana, ¿no?”, “Que si de verdad me compensa hacer esto”. La lista sigue.

Joma, la marca patrocinadora oficial de la Federación Española de Rugby, ha reunido a las jugadoras en un vídeo en el que confiesan los estereotipos a los que se enfrentan cada día.

En la segunda parte del vídeo, las jugadoras ya no recuerdan solo lo malo, también lo que les ha hecho sonreir. Cada una, frente a la cámara, va compartiendo ahora sus experiencias personales positivas: “Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos”, “Que están orgullosos de mí” o “Nunca me han visto tan feliz haciendo algo”. Carlota Meliz, al borde del llanto, confiesa las palabras de una niña: “Me ha dicho que quiere ser como yo de mayor”.

La campaña de Joma pretende “abrir una ventana a la parte más desconocida de este deporte, el reconocimiento tanto deportivo como social que reciben las jugadoras”, como explican en su página web. El objetivo de esta campaña es promover y apoyar el deporte femenino, con especial atención al rugby y transmitir los valores positivos que ofrece la práctica del deporte.