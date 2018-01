Este domingo, la alfombra roja de los Globos de Oro se tiñó de negro como parte del movimiento Time's Up y Me Too en solidaridad con las denuncias de acoso sexual en Hollywood y en mundo.

Nicole Kidman llegó a la 75 edición de los Globos de Orocon un delicado vestido largo con falda opaca y con un 'top' transparente plagado de cristales brillantes, ideal para recibir el premio como mejor actriz protagónica por Big Little Lies.

Winona Ryder, por su parte, lució un impresionante vestido sin tirantes, que combinó con una carterita negra. Además, decidió llevar sus rizos sueltos colgando y un maquillaje muy minimalista que potenciaban su mirada.