Rechazo generó este lunes las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, de no poner en tabla el proyecto de ley de identidad de género el próximo 16 de enero por considerarlo un “tema polémico” que podría generar molestia en la Iglesia Católica al coincidir con la primera actividad oficial del Papa en nuestro país: “No me voy a prestar, como presidente (de la Cámara de diputados), para poner un tema en la polémica con la visita del Papa. No me voy a prestar para poner un tema que es de alta sensibilidad para la Iglesia”, declaró Espinoza a Radio Biobío.

La postergación del proyecto que hoy cuenta con suma urgencia y que lleva más de cuatro años de tramitación en el Congreso, fue cuestionada por diversos sectores. Fundación Iguales calificó como “inaceptable” que una autoridad del parlamento, en un Estado laico, se niegue a avanzar en la discusión de una iniciativa que está con suma rrgencia, que lleva más de cuatro años de tramitación en el Congreso y que, además, busca mejorar la vida de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: las personas trans, restituyéndoles su derecho a la identidad a través de la adecuación de sus documentos de identificación.

El presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que “es inaceptable que la tabla de la Cámara de Diputados se defina según las sensibilidades de la visita de un jefe de Estado y de la Iglesia Católica. Llevamos casi 100 años de separación entre el Estado y la Iglesia, y sin embargo, los Derechos Humanos de las personas trans se ven postergados una vez más por la visita del Papa. Llamamos al Gobierno a hacer valer las urgencias respectivas en el Poder Legislativo".

Además de Iguales, otros organismos y personas cuestionaron la decisión del diputado Espinoza:

El mundo político tampoco quedó ajeno. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde dijo que entendían "que el trámite legislativo debe desarrollarse dentro de lo que se ha preestablecido", mientras que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que "lo voten antes o después, una ley donde van a permitir a los niños cambiarse de sexo, me parece que no es trascendente".

Luego de la ola de críticas que llegaron en su contra, el diputado aclaró en CNN sus dichos. "Ante una pregunta periodística que se me hace de si estaría dispuesto a evaluar si eso podía tener una postergación, dije que estaba dispuesto a dialogar", sostuvo, aunque volvió a insistir en que "cualquiera sea la posición que se adopte va a causar resquemor en uno o en otro sector".