Con la explosión de las redes sociales, nada parece estar fuera de los límites hoy en día. Las historias de video en vivo y las fotos atrevidas se pueden compartir en un instante. Los pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto se pueden compartir con millones en forma de un tuit de 140 caracteres (o 280 ahora). Y una cosa que se debate cada vez más en estas plataformas es la pornografía. Todos lo miran y más personas se están abriendo y bromeando sobre el tema, incluidas las mujeres.

Aunque a algunos no les sorprenda, las mujeres ven porno y lo disfrutan. De hecho, 1 de cada 4 visitantes de YouPorn son mujeres. Por eso el sitio señaló que "con esta encuesta estamos yendo más allá de la superficie y rascando mucho más profundo para observar de cerca cómo las mujeres en particular interactúan con el porno".

El estudio determinó que tras evaluar a 24,000 mujeres, el 60% de las encuestadas dijeron que veían porno un par de veces al mes.

Por su parte, Pornhub y X Hamster han publicado sus informes anuales para 2017 y ambos sitios se han encontrado con que las mujeres vieron más porno en 2017 que en años anteriores. Pornhub observó un crecimiento del 359% entre las usuarias entre 2016 y 2017.

La búsqueda número uno en 2017 en el sitio web fue 'Porn for women' (Porno para mujeres), con un aumento del 1.400%. "2017 parece haber sido el año en que las mujeres se manifestaron para expresar sus deseos más abiertamente ", señaló la doctora Laurie Betito, directora del Centro de Bienestar Sexual de Pornhub.

También hubo una gran disparidad en las categorías más buscadas por hombres y mujeres:

El informe de X Hamster señala que el término más buscado para las mujeres en los Estados Unidos era "papá", mientras que el más buscado a nivel mundial era "mamá".

El resto del informe de Pornhub proporcionó algunas otras estadísticas interesantes. "Lesbiana" sigue siendo la categoría principal, lo cual tiene sentido porque no es solo una fantasía cliché para los hombres, sino también una de las favoritas de las mujeres.

En el caso de Chile la categoría más buscada es Hentai, es decir el animé que posee alto contenido sexual explícito. Pero Chile no es el único país de la región que lidera en esta preferencia, Perú y Ecuador también tienen esta categoría como su predilecta.

El informe anual de X Hamster también reveló que el sitio tuvo un aumento del 2.4% en las visitantes femeninas, y ahora las mujeres representan el 26% de sus espectadoras. El sitio notó que el número de mujeres que ven porno ha aumentado constantemente a lo largo de los años, y se espera que esa tendencia continúe.

Aunque Chile no aparece como unos de los que más ven pornografía por nuestras cifras demográficas muy bajas, nuestros vecinos argentinos nos sacan ventaja.

De las más de 24,000 mujeres encuestadas el 76% son consideradas mujeres millennial (18-34 años), el 57% se consideran "heterosexuales" y el 32% "bisexuales". Los resultados de la encuesta mostraron que el 54% no ha hablado con sus amigos acerca de sus hábitos de ver pornografía, y el 51% se sentiría avergonzado si sus amigos supieran que vieron pornografía. El 18% de las mujeres ven porno todos los días, otro 63% las mira semanalmente / algunas veces al mes y el 9% más de una vez al día.

Entonces, ¿por qué sigue siendo tan tabú para que algunos de nosotros lo hablemos entre amigos? De acuerdo con los números 1 de cada 5, ya ha visto porno ese día, o lo verá cuando termine de cenar.

Otro hallazgo sorprendente fue que el 51% de los encuestados piensan que es aceptable que las mujeres vean porno como lo hacen los hombres. También se descubrió que un gran89% de los encuestados prefieren ver porno en soledad. Según explica YouPorn: "No es increíblemente sorprendente ya que el 50% de nuestros encuestados son solteros, el 27% están 'saliendo' y solo el 20% están casados".

La mayoría de los encuestados que están en una relación (68% para ser exactos) están de acuerdo en que ver pornografía sin su pareja no es como hacer trampa, y no se avergonzarían si la persona con la que mantienen una relación las descubriera viendo pornografía solas. También acordaron que mirarlo con su pareja no ha mejorado su vida sexual, que es probablemente la razón por la que lo miran solos... al menos entonces pueden ver el contenido que los inspira.

Lo que es más importante, según las espectadoras de YouPorn, el 46% dice que sus hábitos porno han cambiado mucho en los últimos 5 años. La mitad de estos representan a un grupo de mujeres que dicen que disfrutan de nuevos tipos de contenido de lo que lo hacían hace 5 años. Otra estadística interesante que cambió en los últimos años es que el 56% de los encuestados se han imaginado a sí mismos en un video porno.

En general, las personas suelen tener uno o dos sitios que les gusta frecuentar, solo alrededor del 30% cuenta con motores de búsqueda para dirigirlos a una página. Una vez que llegaron al sitio, el 34% de las mujeres tienden a seleccionar videos que presentan participantes con los que el espectador puede identificarse; los participantes que son similares en edad, peso, etnia, etc.

"Tiene un protagonista femenino o un personaje dominante" es el segundo factor más popular que las mujeres consideran al seleccionar un video. Como vimos antes, sabemos que una gran parte de las mujeres ven pornografía para explorar fantasías sexuales sobre las que nunca actuarían, seleccionando videos con personajes que se parecen a ellos, acerca esa fantasía a la realidad. De forma similar a cómo las mujeres seleccionan un sitio, el 42% de las mujeres tienden a seleccionar videos de una categoría que ya conocen y que ya han revisado, mientras que a alrededor del 23% les gusta explorar todas sus opciones antes de decidirse por una.