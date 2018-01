Todo comenzó con un retuit de Natalia Valdebenito. Un usuario en Twitter publicó una imagen con una leyenda que decía “martes de pololeo” y donde se veía a José Antonio Kast junto a Jaime Guzmán.

Al diputado no le gustó la publicación y escribió en su cuenta: “La homofobia encubierta de @valdebenitonata nuevamente sale a la luz. No soy homosexual, pero, ¿por qué crees que tienes el derecho a obligar a alguien a salir del clóset? Además, insultas la memoria de Guzman, que murió asesinado por pensar distinto y hoy no se puede defender”.

La comediante no quedó atrás y emplazó directamente al ex candidato presidencial: "Te invito a mi show Sin Miedo a ver quién es el homofóbico al final! No se proyecte, relaja! me pareció que te veías hermoso en la foto al lado de tu amigo!Porque fue usted el que dijo que la homosexualidad es una enfermad, se acuerda? no me use, a mí No!

De ahí la cosa no pasó. El parlamentario cuestionó a la actriz por decirse progresista y tolerante, pero sobre todo por "burlarse de una persona que murió asesinada en un atentado terrorista".

Por si fuera poco, Kast recordó un mensaje de Valdebenito en febrero del año pasado donde preguntó si “Maluma es la reina del festival” para seguir cuestionando la supuesta homofobia de la comediante, a lo que ella respondió entre otros usuarios que opinaban: "No les da ni para ironía. Además de dejar ver su propia homofobia claro! Mira que decirle reina a un hombre es ofensa ... Jajajajajaj! Dan ganas de decirles burrassss, pero pa que!"

Ni Kast ni Valdebenito siguieron escribiéndose directamente, sin embargo la actriz se transformó en Trending Topic con comentarios a favor y en contra de la actriz, aunque algunos eran bastante ofensivos.