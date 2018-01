El actor Mark Wahlberg anuncio a través de sus redes sociales que donará los 1,5 millones de dólares (más de 900 millones de pesos) que cobró por rodar nuevas escenas de su última película, All the Money in the World (Todo el dinero del mundo), al fondo Time is Up.

El actor estuvo envuelto en una polémica en los últimos días al darse a conocer la diferencia salarial entre él y su compañera de reparto en la película, Michelle Williams, que cobró menos de 1.000 dólares (80 dólares diarios, que equivalen a menos de 50 mil pesos diarios) por acudir los mismos días de rodaje que él, es decir, existía una diferencia mayor al 1000% en cuanto a honorarios.

"En los últimos días mis honorarios por la regrabación (de escenas) de All the money in the world se volvió en tema importante de conversación", escribió el actor mejor pagado del mundo en 2017, con 68 millones de dólares, según la revista Forbes.

"Apoyo en un 100% el combate a favor de la justa remuneración por lo que dono 1,5 millones de dólares a los fondos de la defensa jurídica de (la asociación) Time's Up en nombre de Michelle Williams", agregó.

Del mismo modo, la agencia de representación de ambos, WME, comprometió a donar otros 500.000 dólares al fondo.

"La conversación que ha surgido al respecto es un recordatorio para aquellos que estamos en una posición de influencia de que tenemos una responsabilidad para hacer frente a las desigualdades, incluidas las diferencias salariales por género", indicó la agencia WME.

Wahlberg y Williams rodaron nuevas escenas junto a Christopher Plummer, luego de que éste reemplazara todo el trabajo hecho por Kevin Spacey, denunciado por acoso y abuso sexual, lo que lo mantiene marginado de las grandes producciones.