El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) anunció este domingo la suspensión de la militancia de Jo Marney, pareja del líder de la formación, por haber enviado mensajes de texto con comentarios racistas sobre la prometida del príncipe Harry, la actriz estadounidense Meghan Markle.

Jo Marney, una modelo de 25 años que es novia del líder de UKIP desde diciembre, cuando Bolton se separó de su mujer, envió numerosos mensajes racistas sobre la prometida del Príncipe Harry en un nuevo capítulo de odiosidad contra Meghan Markle, lo que fue publicado por The Daily Mail.

En los mensajes filtrados, Marney dice que Markle es una "negra estadounidense" que "mancharía" la Casa Real británica con "su semilla" y que su matrimonio provocará que exista un futuro "rey negro".

Por si eso fuera poco, Marney dice que la futura esposa del Príncipe Harry es una "simple y estúpida plebeya" con el "cerebro pequeño" que está "obsesionada con la raza" y de la que "nadie había oído hablar" hasta que empezó a salir con el heredero

Además, cuando el receptor de los mensaje la tildó de racista, ella contestó: "LOL, ¿y qué? No querer que otras razas y culturas invadan tu propia cultura no significa que odie su raza. Simplemente significa que no quiero ver a sus culturas invadiendo la mía".

"Luego habrá un primer ministro musulmán. Y un rey negro", decía Jo Marney, de 29 años, en esos mensajes. "Aquí es el Reino Unido, no África", agregó.

El líder del partido británico anunció que terminó la relación sentimental que mantenía con Marney por los lamentables comentarios racistas contra la futura esposa del príncipe Harry.

"No defiendo lo que dijo", explicó Henry Bolton en el canal de televisión ITV.