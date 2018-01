La imagen del día en Braga es de la actriz chilena @Li_Fridman quien publicó en su cuenta de Instagram una foto a propósito de la visita del Papa, donde cuenta un diálogo con su hija.

"Olivia: mama, por qué si la iglesia representa a dios y dios es bueno, la religión católica no permite que las personas sean libres y se casen con quien aman? Los niños son sabios", escribió la actriz y luego agregó: "No me gustan las instituciones abusadoras y enfermas que no respetan al ser humano. Viva la libertad de expresión, de sentir, de ser, de amar, viva la diversidad".