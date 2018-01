Shree Bose, es una de las expositoras más jóvenes del Congreso Futuro. Con solo 23 años es graduada en Biología Molecular y Celular y Políticas de Salud. Además, en 2016 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad Duke, en Durham, Carolina del Norte, donde estudia en la actualidad.

A su corta edad tiene un impresionante curriculum. Es co creadora de una caja de herramientas de Minecraft a través de un kit de electrónica, que busca que niños y jóvenes se interesen por la ingeniería. Además, tras el fallecimiento de su abuelo por cáncer, se dedicó a investigar sobre la quimioterapia, así como también sobre la resistencia de ciertas drogas en los pacientes, siendo un gran avance en la investigación sobre la enfermedad. En 2011, a los 16 años, fue la ganadora del Gran Premio de la primera Feria Mundial de Ciencias de Google.

Sin embargo, esta joven genio es una mujer muy sencilla y empática. Fan de Beyoncé, habló con El Mostrador Braga de lo difícil que es ser tomada en cuenta en el mundo de la ciencia siendo mujer y cómo se puede identificar una buena pareja, además de su amor por la ciencia y sus ganas de inspirar a otras mujeres.

-¿Cómo nacen tus ganas de descubrir el mundo, de innovar?

-Soy muy afortunada en muchas formas, mi papá es ingeniero y mi hermano científico. De hecho, uno de mis primero recuerdos de mi amor por la ciencia, fue cuando mi hermano mayor volvió de la escuela. Yo era pequeña, él dos años mayor que yo, se sentó conmigo y me enseñó todo lo que había aprendido en la clase de ciencia. Recuerdo haber visto cómo se iluminaban sus ojos y ahí dije: “Yo quiero hacer esto, quiero trabajar en esto, es extraordinario para mí,ver cómo las personas se emocionan con la ciencia y reconocen que desde ahí se puede innovar, crear soluciones para nuestros problemas diarios".

-¿Sientes que ha sido más difícil para ti al ser mujer?

-Definitivamente, ver una mujer en ciencia es raro y hasta el día de hoy lo es. Afortunadamente siento que eso está cambiando muy rápido y cada vez tenemos más mujeres que son modelos para las más jóvenes y que ven que ellas también pueden llegar a ser grandes científicas, eso es algo emocionante.

-¿Te has sentido discriminada?

-Sí, y te cuento una anécdota que lo grafica: creamos estos kits para Minecraft para que los niños se interesen en ciencias que lucen como cajas de madera. Cuando fuimos con mi co fundador a una conferencia y llevábamos la caja para todos lados, ahí me di cuenta que la gente que se acercaba a él y le decía: “Guau, que gran pedazo de tecnología que tienes en esa caja”, pero cuando la tuve yo, tres personas me preguntaron: "¿Hay galletas dentro de esa caja?". Y esto pasó en una conferencia de tecnología, entonces tú piensas cómo hay gente que aún te puede decir: “Tú no puedes hacer carrera porque eres mujer". Es muy triste, pero ahí yo me engancho todavía más para cambiar la manera en que la sociedad ve a las mujeres y es emocionante ser parte de eso. En el mundo de la tecnología definitivamente ser mujer es una barrera, tienes que luchar para que te tomen en serio, tienes constantemente que demostrar que sabes de lo que estas hablando. Eso no pasa con los hombres, entonces ahí se vive la discriminación.

-¿Se asustan los hombres de una mujer tan fuerte?

-Sí, y pienso honestamente que éste es un gran filtro para elegir a la persona con quien realmente quieres estar, que sea alguien que realmente te apoye, que te haga una mejor persona y que te empuje a lograr tus metas. Ésas son las personas con las que uno se quiere rodear, que reconozcan tu potencial y no se sientan intimidados por ti y creo de verdad que un hombre así existe y si cumple eso se puede tener la mejor pareja del mundo.

-¿Alguna mujer que te inspire ?

-Tengo muchas mujeres que me han inspirado, ser mujer en estos tiempos se está volviendo en algo grandioso en el mundo. Tengo una mentora que trabajó conmigo en una de mis iniciativas, ella era una científica muy reconocida sin embargo yo podía hablar con ella de lo que significa ser mujer, y bueno si hablamos de música, admiro mucho a Beyoncé, porque ella es la reina (se ríe), y a pesar de haber tenido tiempos difíciles ha sido un ejemplo para muchas mujeres.

-¿Has tenido que dejar de hacer cosas de tu edad por tu carrera?

-Cuando estaba en la escuela, me la pasaba casi sin hacer más que estar en el laboratorio de ciencias, era lo más entretenido para mí y no sentía que me estaba perdiendo nada. En la universidad encontré un grupo de amigos tan apasionados como yo por lo que hacían. Es necesario poner en una balanza tus prioridades y las cosas que quieres logar. Está bien salir con los amigos y también crear redes para tu trabajo.

-¿Crees que eres un agente de cambio para otras mujeres?

-Es una pregunta difícil porque yo nunca me he visto de esa forma, pero sí creo que es emocionante para las mujeres más jóvenes llegar por ejemplo a plataformas internacionales como lo fue la feria de Google, o tantas otras conferencias y ver otras mujeres que han hecho investigaciones importantes, y que ellas también son ejemplos en sus comunidades. Todas las mujeres debemos luchar para poder inspirar a otras.