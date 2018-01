Este martes la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Identidad de Género que permitirá a las personas trans cambiar su sexo registral. Ahora la iniciativa, que cuenta con discusión inmediata, pasará a tercer trámite constitucional.

Por ahora, fue aprobado que los menores de edad puedan recurrir a este derecho si cuentan con la autorización de sus padres. Además, las personas de 18 años podrán solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de entregar evaluaciones sicológicas, entre otras medidas.

En una declaración pública de madres, padres y familiares de personas trans, se manifiesta la satisfacción "que la ley incorpore a los niños y adolescentes. El reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano fundamental y personalísimo, debe ser para todas las personas, sin distinción de edad, nacionalidad, etnia o clase social".

Si bien destacan que hubieran preferido que los menores de 18 años también realizaran este proceso por vía administrativa, consideran que "tal como se encuentra actualmente el proyecto, es un avance considerable de reconocimiento y será de gran utilidad para muchas personas trans y sus familias. No obstante, seguiremos luchando por la desjudicialización de las identidades de nuestros hijos y familiares".

Los firmantes -Fundación Renaciendo, Mogaleth y OTDChile- explican que "la vivencia compartida nos enseña que la identidad de género fluye desde lo interno y se manifiesta desde temprana edad. No se enseña, no es una idea, mucho menos una ideología. Las madres y padres que nos hemos enfrentado a un hijo trans no teníamos la menor idea qué era ser transgénero, nuestres hijes tampoco. El amor y la comprensión de sus necesidades nos fueron trazando el camino".

Por eso rechazamos taxativamente "los argumentos que hablan de un 80% y 90% de niños que revierten su proceso de tránsito al llegar a la adolescencia o adultez. En un espectro de aproximadamente 90 familias que conocemos y seguimos en nuestras organizaciones, aún no conocemos un solo caso de reversión. Los que levantan esos argumentos tampoco han sido capaces de presentar un solo caso que ejemplifique lo que dicen".

También aclaran que el proyecto de ley es necesario porque "son numerosas las situaciones en que las personas trans, desde sus primeros años de vida son rechazados, deben vivir dando explicaciones y acomodándose a un traje que no les calza, desarrollando así mecanismos de defensa que les acompañarán para toda la vida. El gigantesco trabajo de resiliencia que requieren para recobrar la autoestima y empoderarse todos los días ante una sociedad que les enseñó desde muy pequeñes que son un error de la naturaleza, que no debieran existir, es otra deuda más que como sociedad debemos asumir y que tarde o temprano deberemos compensar".

Las cifras que tienen son claras. En Chile, un 56% de las personas trans han intentado suicidarse a lo menos una vez en su vida. Un 84% de estos intentos se realizan antes de los 18 años y un 48%, entre los 11 y los 15 años de edad, según la Encuesta-T, 2017.

Por eso afirman que "la identidad de género forma parte del desarrollo natural de la personalidad, es un derecho personalísimo, constitutivo del ser. Está antes que el orden jurídico y así, como el modo de andar o hablar, la identidad y expresión de género no puede ser regulada y controlada sin afectar la dignidad y el profundo sentir de la persona cuestionada" y que defenderán a sus hijos y familiares "de la discriminación brutal que ejerce la sociedad", luchando por sus Derechos Humanos e inclusión real, sin condiciones.