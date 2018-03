La imagen del día es del Instagram de @mileycyrus, en ella se ve junto a otras mujeres en la "Marcha por nuestras vidas" que se realizó en Washington para pedir un mayor control en el uso de las armas, petición a la que se han sumado otros famosos como Millie Bobobby Brown, Taylor Swift y Selena Gómez.

Miley escribe e su cuenta "Rodeada de heroínas. Afortunada de estar aquí en este momento de la historia con las personas que amo"

La discusión sobre el porte de armas en Estados Unidos y sus peligros, se ha relevado tras incontables noticias de ataques de todo tipo, incluyendo el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida).

La 'Marcha por Nuestras Vidas' ('March For Our Lives'), fue organizada por #NeverAgain, el grupo de estudiantes que sobrevivió a los ataques de Parkland, con el apoyo de Everytown for Gun Safe, un grupo que aboga por el control de armas. Todo con el fin de conseguir una mayor legislación de las armas.