Este lunes, se realizó en el Anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano la sexta versión de los Premios Todo Mejora, fundación que busca prevenir el bullying y el suicidio en niños, niñas y adolescentes (NNA) por su orientación sexual y por su identidad y expresión de género.

La premiación, que reunió personalidades del mundo político, privado, artístico, de la sociedad civil y activistas de distinta índole, contó con el stand up comedy de Natalia Valdebenito y música en vivo a cargo de Paz Court, Saiko, DJ Boogie Mike y Moral Distraída. En la animación estuvieron Lucía López y Andrés Caniulef.

Pero lo que quizás llamó más la atención fue que el apoyo a la inclusión de menores de edad en la Ley de Identidad de Género, fue transversal a todos los sectores, incluyendo al oficialismo.

Como representantes del gobierno de Sebastián Piñera, estuvieron varios de sus ministros. El subsecretario de General de Gobierno Hemardo Hantelmann fue el primero en tomar la palabra y entregar un claro mensaje: "Como gobierno, los niñxs están primero, y lo están en cada proyecto", "Chile exige un acuerdo para nuestrxs niñxs sin ideologías ni colores políticos", "¡No descansaremos hasta que niñxs se sientan comodxs en Chile de hoy!", fueron algunas de sus frases más llamativas.

Mientras abandonaba el Cerro San Cristóbal, el ministro de salud, Emilio Santelices, dijo que "la posición del presidente Piñera es considerar una ley en la que estén todos los aspectos que nos ayuden a proteger la identidad y a terminar con todo tipo de discriminaciones, sea parte del trabajo legislativo futuro. Y para el presidente Piñera los niños están primero, y queremos avanzar a una sociedad más justa y solidaria y esa solidaridad también pasa por reconocer la diversidad en todas sus dimensiones".

Karla Rubilar, la flamante intendenta de Santiago, se subió al escenario como una nominada del mundo político, junto a Camila Vallejo, Carolina Goic y Beatriz Sánchez. La premiada fue finalmente la diputada PC, pero todas las mujeres pudieron hablar sobre cómo han trabajado y seguirán haciéndolo, hasta lograr la inclusión del mundo LGBT+.

Rubilar hizo una férrea defensa del gobierno, diciendo que en el anterior periodo de Piñera se propusieron varias leyes en ese camino y que, si bien no se aprobaron algunos proyectos por culpa de su propio sector, era hora de incluirlos a todos. "Chiquillxs. Dejemos de predicar en el vaticano. Estas banderas de luchas son para todos!", fue su llamado. Y agregó: "Soy intendenta, soy de derecha y hablo de gays, lesbianas, trans y voté por la ley antdiscriminacion. Esta lucha es de todxs".

Beatriz Sanchez, quien recibió una ovación por parte del público, en un tono más cálido, dijo: "La misión es construir un país para todxs. Ese es mi sueño". Uno momentos más tarde añadió que "nos falta mucho todavía por caminar. Lo que nos enseñan ceremonias como ésta o fundaciones que se dedican a acompañar en tramos del camino, del proceso, es que hace falta trabajar y visibilizar otros temas. Me parece hablar de matrimonio igualitario, pero hagamos las leyes como corresponde, un matrimonio con todos los derechos. Eso significa adopción homoparental, lesbomaternal, derechos filiativos. Porque parece que es un poquito por acá, otro poquito por allá, lo mismo que la Ley de Identidad de Género. la aprobamos, pero con todas estas restricciones".

Carolina Goic interpeló al mundo político: "Estamos para comprometernos. No hay excusas para avanzar con celeridad por una LIG que incluya niñxs en nuestrx pais".

Mientras Camila Vallejo, la premiada, puso el acento en la labor que cumple la Fundación Todo Mejora, salvando a diario las vidas de NNA LGBTI+.

María Isabel Gonzalez, quien se llevó el premio desde el mundo académico, explicó con peras y manzanas: "Hoy hemos hablado de discriminación, pero hay que hablar de necesidad que niñxs puedan crecer sin miedo".

"No puedo con la angustia de saber que se suicida un niño cada dos días, no puedo", comentó Ignacio Gutiérrez, uno de los embajadores que hoy se presentaron en el escenario. "En el tema de la angustia me detengo. Yo sé lo que es pasar por la angustia, no saber qué puerta tocar o qué puerta se abre. Y yo quiero promover que las puertas se abran. Mi llamado no es solamente a los comunicadores, sino que a todas las personas que trabajan en una villa, en una población, en el gobierno o no en el gobierno, a que todos seamos embajadores. Todas las personas podemos tender una mano cuando hay una persona que está en una situación de angustia y no tiene a familiares o amigos que lo contengan", pidió el animador del matinal de TVN.

FOTO: Burdas.cl