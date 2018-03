La federación de estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado emitió una declaración de principios frente a hechos de violencia de género denunciados y que han sido abordado de forma lenta y con poca eficiencia, según los alumnos.

Por lo mismo, bajo el lema "No es No" desarrollaron una campaña y charlas para informar sobre el tema.

Acá la declaración:

"Como consejo de federación frente a la permanencia de acusados de abuso y las ineficaces medidas que ha tomado la Universidad, declaramos lo siguiente:

Luego de los hechos ocurridos dentro de nuestro establecimiento educacional y frente a la declaración de la universidad emitida el día 16 de marzo, como consejo de federación queremos hacer público nuestro descontento con la manera que se han manejado por parte de los directivos de las UAH las diferentes situaciones de acoso y abuso sexual dentro de la Universidad, donde esta última ha reflejado no tener real interés en solucionar y avanzar hacia una comunidad universitaria más segura y exenta de abuso hacia sus estudiantes, al permitir que parte de los estudiantes que han sido denunciados por estas situaciones sigan conviviendo y compartiendo el espacio universitario con las víctimas, lo cual no hace más que aumentar en nivel de inseguridad y desprotección frente a cualquier agresión, es por esto que creemos que la Universidad no cuenta con una real voluntad para hacer carne el compromiso de avanzar hacia una comunidad libre de abusadores y exenta de toda violencia de género y de origen patriarcal.

Esto se ve reflejado no solamente en la manera que se han abordado los casos, con lentitud y un exceso de burocratización, si no que además de tener que hacer frente a las numerosas denuncias formales y no formales, esta problemática, que no ha tenido un correcto manejo , hoy nos tienes sufriendo consecuencias incluso en lo académico donde son diversas las carreras en las que hoy imparten clase profesores con antecedentes de violencia de género, y acusaciones de esta índole en otras universidades, lo cual vuelve el espacio universitario tanto estudiantil como académico de suma hostilidad, desconfianza y desprotección para todas y todos nuestras compañeras y compañeros.

Si bien comprendemos que un protocolo construido entre los diversos estamentos es un primer paso hacia una comunidad más segura y libre de prácticas machistas, los esfuerzos de la universidad no pueden quedar solo plasmados en un papel si no que se debe hacer realmente un compromiso diario, tanto en lo académico, como estudiantil para concretar la debida seguridad y protección que debería significar ser parte de un ambiente “ilustrado” universitario, que logre erradicar este tipo de prácticas y conductas.

Las y los estudiantes de la UAH, representados en el consejo de federación no toleraremos más ineficacia y la poca transparencia de los proceso reguladores, ni más abusos impunes. Queremos y exigimos una Universidad donde todas y todos podamos ser parte, y libres de toda violencia de género que reproduzca cánones patriarcales, para asegurar a cada uno de las y los estudiantes la debida protección de su integridad, y eliminar la sensación de desconfianza dentro de la universidad".