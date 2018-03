El acoso sexual afecta a mujeres en distintos ámbitos e incluso en el trabajo. Primero fue la industria del cine, luego la política y así diversas áreas.

Ahora, las periodistas deportivas son las últimas en visibilizar este problema, luego de que cerca de 50 periodistas brasileñas lanzaran la campaña #DeixaElaTrabalhar (DéjalaTrabajar), en la que piden respeto y condenan la desigualdad y el machismo.

La idea es visibilizar problemas como los que sufrió la reportera Bruna Dealtry durante un despacho en vivo en la previa del partido entre Universidad de Chile y Vasco da Gama por Copa Libertadores.

Pero en Chile las periodistas deportivas también son víctimas de acoso. Giuseppina Lobos, periodista de El Gráfico, relató a Emol cómo ha debido enfrentar este tipo de situaciones. "En mi antiguo trabajo mi jefe me pidió cambiar mi forma de vestir porque me dijo que los futbolistas me consideraban como un pedazo de carne al momento de bajar a la cancha", sostuvo. La comunicadora hizo caso, aunque dijo que le afectó muchísimo porque se cuestionó "si estaba haciendo las cosas mal".

Grace Lazcano ha debido enfrentar el sexismo cuando en agosto de 2017 el ex relator del CDF Romai Ugarte hizo un gesto obsceno mientras la presentaban como nueva integrante del panel. Pero además dijo haber sido acosada. "Una vez haciendo un despacho en la previa de la final de la Copa América entre Chile y Argentina, un hombre llegó y me dio un beso en cámara", recordó al medio.

La reportera sostuvo que los hombres "se sienten con el derecho de decirte algo mientras estás trabajando. De repente estás haciendo un despacho y sientes que te miran de pies a cabeza haciendo una radiografía de tu cuerpo".

Distinto es lo que afectó a Carolina Fernández, editora general de Deportes de Radio Agricultura, ya que fue un jugador el que la molestó, cuando se encontraron por casualidad en un pub después de un partido. "El tipo me saludó, yo también fui cordial con él, pero luego me invitó a salir. Me dice 'soy casado, pero no veo porque no puedes salir conmigo'. Me pareció muy desubicado así que le dije que no y me fui", relató.