La imagen del día en Braga es de la cuenta personal de Instagram de Javiera Súarez que tras ser operada envía el siguiente mensaje:

"Lo que no te mata, te hace más real... Ayer nuevamente me operaron y gracias a Dios mi recuperación ha sido buena. Sin embargo se nos complicó el escenario y es por eso que les agradezco los cientos de rezos, cariños y buenas energías. Los necesito para que el nuevo tratamiento que estoy usando me haga efecto rápidamente. Necesito un milagro para sanarme y eso solo puedo conseguirlo junto a ustedes. Tal como hace 1 año 5 meses nació Pedrito, en gran parte por el cariño y oraciones de ustedes, hoy les pido que me ayuden a sanarme y poder vivir muchos años más. Así sea. Dios los bendiga".

Así, han sido cientos de mensajes de apoyo y oraciones de quienes siguen de cerca el tratamiento de la enfermedad que la aqueja. Desde que fue diagnosticada con cáncer de piel grado 4 en 2016, la comunicadora mantiene informados a sus seguidores de cada etapa que vive en el trabajo de recuperarse.

La comunicadora escribió hace algunos días que, "miro hacia arriba, porque la Fe que tengo sigue siendo la misma. Sonrío, porque aunque el resultado de los exámenes no era el que esperábamos, aún tengo la suerte de acceder a diversos tratamientos. No pierdo las esperanzas, porque sé que aunque a veces nos toque bajar, luego subimos y con más fuerza. Dirán que es imposible, hasta que lo logras. Así será. Lo juro por mi marido @drcristianarriagada y mi hijo Pedro".