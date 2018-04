La alcadesa de Maipú que el fin de semana hizo noticia por fotografiarse junto a un grupo de conejitos de peluches, con los que supuestamente organizaba la entrega de huevos para el domingo, también tuvo que enfrentar la información que entregó El Mostrador Braga.

La edil fue denunciada a la Contraloría por falta de probidad debido al uso indebido de la Feria Fuerza de Mujer, para emprendedoras de la comuna, donde se vendieron los lentes de sol que utiliza hace varios meses y promociona en sus redes sociales.

En el documento presentado al contralor Jorge Bermúdez, por el dirigente sindical Héctor Silva, se indica que existe un conflicto de interés y negociación incompatible con incumplimiento de la ley 20.880: “La Sra. Barriga fue rostro con el que obtuvo claramente un producto de forma gratuita de la empresa Influencers Sunglasses, del cual es representante María José Sepúlveda Bari, cónyuge de Christian Ashcroft que en la Municipalidad de Maipú cumple el rol de asesor de negocios, con un sueldo cercano al millón ochocientos mil pesos”, señala el escrito.

Hoy Barriga habló con La Segunda para dar su versión de la acusación: "Esto es una infamia más. Me molesta perder el tiempo que les debo a los vecinos y vecinas de Maipú para responder este tipo de mentiras. Mi imagen con el uso de los lentes es una beneficencia, ya que los recursos que obtienen van en forma integra a la Fundación Fuera de Mujer. Es una lástima que se siga haciendo perder el tiempo a la Contraloría con estas bajezas. Son los mismos operadores políticos que intentan dañar la gestión"

“Fuerza de Mujer”, según informa La voz de Maipú, es un programa con el cual la alcaldesa venía trabajando desde hace ya 6 años, desde antes de comenzar su campaña como edil por Maipú. Durante ese periodo, el programa se desarrollaba en la sede distrital de diputado Joaquín Lavín.

Estos puntos fueron los que mayor controversia generaron a la hora de la aprobación de los 7 millones mensuales para el programa, puesto que nació la duda del conflicto de interés con la Municipalidad de Maipú. Sumado a que el organigrama del municipio ya contaba con programas dirigidos a la mujer, los que según los detractores de esta iniciativa merecían mayor fortalecimiento con el fin de beneficiar a más mujeres de la comuna, explicaba la publicación.

En su momento, el concejal Ariel Ramos, Concejal PC, en el concejo municipal expresó que, “yo no podría estar en contra de cualquier medida de apoyo a las mujeres maipucinas. Lo que sí no me parece, que se traiga -Fuerza de Mujer- a validación como parte de nuestra estructura municipal. Un programa que era anterior a su gestión. (…) Yo creo que dentro de nuestro organigrama tenemos dependencias para la mujer, tenemos la Oficina de la Mujer que dependen de Desarrollo Comunitario donde ya se trabaja en estas líneas. Yo creo que lo adecuado sería inyectar más recursos, dotación profesional, fortalecer la gestión de este departamento”.

Según integrantes del municipio, no se conocen reuniones de directorio de la supuesta fundación, ni se ha transparentado hasta el momento ninguna donación. Sin embargo, esperan que pronto se den a conocer a la comunidad la totalidad del dinero reunido, según las fechas.