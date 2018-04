El Mucho Gusto decidió salir a apoyar a su compañero Karol Lucero. El panelistas que se encontraba de vacaciones fue fuertemente criticado tras vídeo donde supuestamente le realizaban sexo oral, él se defendió señalando que había sido una "broma adolescente".

Ivette Vergara sostuvo que “no somos sus voceros, pero creo que hay un antes y un después. Todos nos hemos equivocado. A mí lo que más me da pena, es que cuando alguien se cae, aparecen voces que quieren linchar a esa persona (…) Fue un acto de inmadurez”.

Patricia Maldonado dijo, " le tienen envidia... Los chilenos somos pacatos, snob, doble estándar, siúticos, arribistas mentirosos, chaqueteros”. Y manifestó que “lo de Karol fue una estupidez, pero no fue un acto de guerra”, explicando que todo seguirá igual.

La nueva panelista, Francisca Imboden, recordó lo ocurrido en 2016 en la cena de la Asexma donde el ex ministro Luis Felipe Céspedes recibió de regalo una mujer inflable.

“También este país tiene mucho del chistesito. Grandes jefes de grandes corporaciones han hecho condoros de chistes equivocado en público. Nosotros también como público pedimos… y después nos ponemos súper santurrones”, aseveró.

En esa misma línea, Luis Jara agregó que “lo de la muñeca inflable (…) Es inapropiado, no corresponde, menos en la lucha de los derechos de la mujer. Todo mal. Cada cierto tiempo, la sociedad va colocando símbolos de crecimiento. Pero para crecer hay que meter la pata”.

Fue ahí cuando intervino Ivette, sosteniendo que “tampoco me gustaría que aparezcamos que nosotros, al ir buscando condoros de otras personas, estamos justificando, o sea, acá no estamos justificando de que por qué vino un ministro con una muñeca inflable sea más o menos grave que lo que hizo Karol. Estamos diciendo: Acá va a venir un antes y un después. Acá el linchamiento no lo vamos a hacer”.

Ya finalizando el tema, Lucho Jara señaló que a los hijos se les quieres, se les protege, aun cuando cometan errores. “Karol es una hijo de mucho gusto”, dando a entender que son una familia.

El programa matinal se posicionó como Trendig Topic, pero no con los mejores comentarios sobre su actuar.