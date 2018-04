Ayer lunes, con la constitución de la comisión mixta, se dio inicio a la etapa final de tramitación del proyecto de ley de identidad de género, que lleva casi cinco años en el Congreso, y que busca permitir a las personas trans adecuar sus documentos de identificación.

La comisión está integrada por los diputados y diputadas Diego Paulsen (RN), Jaime Bellolio (UDI), Matías Walker (DC), Raúl Saldívar (PS) y Natalia Castillo (RD), y por los senadores y senadoras Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Felipe Kast (Evopoli), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (Ind.). En esta ocasión la presidencia quedó a cargo de Muñoz, lo que es favorable para las demandas de la diversidad sexual porque ella siempre se ha mostrado a favor de la ley de identidad de género.

La discusión, eso sí, quedó para la próxima semana, y comenzará el próximo lunes 9 con la exposición de organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Iguales. De hecho, su director ejecutivo, Juan Enrique Pi, lamentó que hoy solo se constituyera la comisión y no se comenzará con la discusión, ya que es fundamental que "inicie su trabajo lo antes posible, buscando generar una ley que dé garantías de reconocimiento de la identidad de género de todas las personas trans, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Este proyecto va a cumplir cinco años de tramitación, por lo que no son aceptables más retrasos".

Y claro, son varios los temas que han retrasado la discusión. Uno de ellos es que tiene que ver con la inclusión de niños y niñas. Existe la posibilidad de que el Gobierno presente la próxima semana indicaciones que solo permitan la inclusión de mayores de 14 años. Ante eso, Pi aseguró que "si la alternativa del Gobierno es solo incluir a adolescentes, estos deben poder iniciar su cambio de nombre y sexo registral con la autorización de uno solo de sus padres. No debemos olvidar el caso de Marcela Aranda y su hija Carla, quien nunca podría iniciar la adecuación de sus documentos con los requisitos que ayer insinuó el Presidente Piñera".

Sin embargo, Pi fue tajante al asegurar que "nosotros, como Fundación Iguales, buscamos la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de edad. Desde luego, estamos disponibles para analizar distintos mecanismos, pero el Presidente Piñera tiene que entender que no siempre la decisión de los padres está en línea con el interés superior de los niños y esto, no puede truncar su derecho a la identidad".

Ante la posibilidad de que se les exijan exámenes psiquiátricos para poder acogerse a la ley, Pi explicó que "este proyecto de ley debe buscar asegurar la dignidad de las personas trans, y en ese sentido, la patologización de sus identidades va en el sentido contrario. Llamamos a rechazar toda indicación que pretenda tratar a las personas trans como personas enfermas".

En la misma línea, Franco Fuica, Presidente y Coordinador de legislación y políticas públicas de OTD (organización que espera ser escuchada en la Comisión Mixta porque "a quienes se deben escuchar son a las organizaciones trans, que tienen la experiencia y la expertise"), "las personas trans tienen su identidad de género definida a la misma edad que la define una persona cisgénero, no hay ninguna diferencia en eso, pensar que es distinto es ya una suerte de patologización de la situación de vida de las personas trans. Las personas trans viven situaciones complejas, precisamente por la incredulidad de su sexualidad", explica.

Y agrega: "Por la experiencia que hemos tenido y por lo que la misma encuesta trans nos indica, las personas trans se sienten fuera del sexo asignado al momento de nacer hasta los 10-11 años, hasta que empiezan a definir qué es lo que son, pero no porque no lo perciban desde siempre, sino porque hay tan poca información para poder establecer el género y hay tanto prejuicio, que creemos que está mal o es pecaminoso lo que estamos sintiendo, que la situación que vivimos es una situación que se puede revertir y no es así, no hay nada que revertir la naturaleza es muy sabia , hay personas con pene que se sienten masculinas otras se sienten femeninas y al revés e incluso hay personas que teniendo pene y vagina no se sienten de ninguno de los dos géneros. Hay que entender que el género es una construcción social que aprendemos desde la infancia de una manera particular, tradicional y constante y sostenida, entendiendo eso podemos saber que puede ser de cualquier forma que la identidad se presenta, independiente del cuerpo que lo contenga y los niños y niñas trans lo viven igual que otra persona. Es necesario proteger y garantizar ese acceso al derecho".

Algo que llamó la atención de varios, fue la inclusión en la comisión de abiertos opositores a la ley, como Jacqueline Van Rysselberghe. "No hay peor ciego que el que no quiere ver", opina Fuica. "Si ella prefiere entender la naturaleza desde la perspectiva de la religión, está bien creemos que representa a un sector minoritario y es un sector que representado dentro de la misma comisión mixta responde menos de un 30 %. Estamos en un Estado de derecho que permite que las personas puedan plantearse ideas diferentes, no hay problema en ello. Lo que no significa que vamos a estar supeditados a lo que ella piense. Si ella piensa que las personas trans estamos enfermas, puede pensarlo, pero lo cierto es que las personas trans no son personas enfermas, inclusive las personas trans pueden tener depresiones, esquizofrenia, bipolaridad, como cualquier persona, pero nuestra evidencia es que la identidad de género no es una enfermedad y para nosotros esto debe quedar muy claro no solamente para los parlamentarios, sino también para los medios de comunicación y otras personas que no lo tengan muy claro", añade.

¿Debe recaer la decisión en los padres, como dijo Piñera? "Más allá de lo que podamos pensar, creo que en este momento la opción real que tenemos es que sea a través de esta metodología donde los padres decidan", expresa Fuica. Y reflexiona: "Lamentablemente algunos padres definirán que no están de acuerdo y no permitirán expresar el género a esas personas trans. Eso es una situación compleja, pero espero que las familias se asesoren con organizaciones que les permitan ver más allá de lo que ellas creen, con el objetivo de lograr que todas las personas en Chile tengan acceso al cambio de nombre y sexo registral, por las vías que sea pero que permita vivir con mayor tranquilidad. Una de las cosas que no son tan claras cuales son los ejemplos de discriminación que se van dando al salir del país, ir al médico, ese tipo de situaciones que la gente le cuesta ver. Hay algunos parlamentarios que plantean "los niños no pueden comprar comida chatarra, pero pueden definir su identidad", efectivamente es así porque los niños pueden definir su identidad. Lo que estamos haciendo es que por obligación sean los padres los que estén de acuerdo, es un avance de ninguna manera un retroceso porque antes no había nada. Lo que tenemos que hacer es lograr que esta ley sea lo más amplia posible y logre proteger y garantizar el derecho a la identidad a la mayor cantidad de personas trans posibles".

Al director de OTD le preocupa que "hay un tema que a los senadores y diputados les cuesta entender: las personas trans no se sienten en un cuerpo equivocado, no nos sentimos mujeres y luego hombres o al revés, sino que siempre hemos sentido esto. Por eso lo de la evaluación psiquiátrica nos parece vergonzoso. A nadie para acceder a una derecho se le pide ese tipo de cosas. Es una exigencia abusiva. Pero también entiendo que estamos en una situación en que podemos perder todo el proyecto si no accedemos a ella , lo que no significa que OTD esté de acuerdo o que vamos a apoyar y aplaudir eso, vamos a aplaudir cuando la ley salga porque aunque sean paso medianos o cortos, son pasos en la ampliación de los derechos, estamos de a poco trabajando en eso".

- ¿Por qué es tan importante el cambio de sexo registral entre menores?

- Es importante el cambio de sexo entre niños y niñas porque justamente y según nuestra encuesta trans, la vivencia de las personas trans adolescentes y niños es tan cruda y fuerte, que según las estadísticas lleva a estas personas a intentos de suicidios. Según la encuesta, una de cada dos personas trans intenta suicidarse por lo menos una vez en la vida, de esa cantidad de gente el 83% lo intenta hacer entre los 11 y los 18 años, por eso es tan importante reconocer la identidad de género en niños y niñas trans, el no reconocerlo significa por fuerza que las personas trans intenten acabar con su vida.

Esta estadística es la que al animador de Muy Buenos Días, Ignacio Gutiérrez, se le grabó a fuego en el corazón. "No puedo con la angustia de saber que se suicida un niño cada dos días", es lo primero que dice en el evento en que lo nominaron formalmente como embajador de Todo Mejora, fundación que se dedica a la salud mental de niños, niñas y adolescentes (NNA) LGBTI+.

"Hace algunos años, me acerqué a la fundación. Y en el tema de la angustia particularmente, yo me detengo, porque sé lo que es pasar por la angustia de no saber qué puerta tocar o qué puerta se abre. Quiero promover que las puertas se abren. Mi llamado es a que todos seamos embajadores porque todos podemos tener una mano cuando hay una persona que está con una situación de angustia, si no tiene a sus familiares o no tiene amigos que lo contengan. Y hay muchos", relato Nacho.

- Muchos de los adolescentes niñas y niños LGBT sufren de bullying, ¿a ti te hicieron bullying cuando niño?

- En el colegio no. Sí se dio más cuando empecé a trabajar en medios de comunicación. El tema del rumor, por ejemplo, o eso de que digan "es muy profesional, pero es gay". Y ese tema te hace un daño muy grande. Uno pasa por otros daños cuando te gritan algo en la calle, cuando una empresa logra exponerte. Una persona tiene libremente que salir del clóset, no que una empresa ni ninguna persona lo exponga. Porque te gritan algo y luego de eso tú te subes al metro, al auto, al taxi, y algo queda. Ese dolor cuando te gritan maricón o te insultan, y más encima se esconden, algo queda. Eso no se va y eso es una acumulación de dolor. Yo no quiero que otra persona pase por lo mismo, quiero que el día de mañana a una persona no se le ocurra gritarle a alguien. Y en materia de Todo Mejora, he incluido a la gente que se acerque al matinal que hoy animo, el Muy Buenos Días, porque creo que es necesario que todos los periodistas, sepamos cómo referirnos al tema LGBT.

- Es tan importante educar...

- Cuando llevamos a la mamá de Selena, por ejemplo, u otros casos que hemos llevado el matinal, quiero que todos los periodistas sepan informar. Ninguno es un discriminador, pero es tan importante saber cómo comunicar y qué lenguaje ocupar para que sea inclusivo y logre hacernos avanzar. Por eso Todo Mejora nos está ayudando en eso.

- Tú hablas de las altos índices de suicidio en los NNA LGBT y especialmente en los trans. Nos cuesta entender que la Ley de Identidad de Género es un tema de vida o muerte.

- Nos cuesta entenderlo y creo que hay que presionarlo. A mí me gusta el tema del activismo, incluso el activismo más radical, porque si no existiera no nos daríamos cuenta que existen realidades que están tapadas y personas a las que se les cierran las puertas. Cuando ganó Una Mujer Fantástica fue un impulso tan grande precisamente para que este tema se deje de obviar. A esto se le tiene que poner urgencia y personas, por ejemplo, como Daniela Vega que no puede entrar a Chile como ella se siente, con el nombre que ella tiene, con el nombre por la cual la llamamos, con el que llegó a presentar los Oscar, eso no puede ser así si queremos ser un país desarrollado. Tenemos que tener la identidad de genero hoy, no mañana.

- Los niños ¿deben estar incluidos en la Ley de Identidad de Género?

- Los niños, sí. Yo creo que es un debate que tiene que ser liderado con las personas trans y por los padres que tienen hijos trans, que promueven la ley de identidad de género. Ahí hay una mezcla de sentimientos. Es como en la Ley de Aborto, los hombres podemos tener una opinión, pero las mujeres deben liderar esa discusión. Me parece muy honesto. Y particularmente en la LIG todos deben incluirse. Me gusta la libertad y luego que los padres tomen la decisión. Pero tenemos que tener la libertad para todos.