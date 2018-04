En tiempos de extremos, de discursos de odio, de guerras virtuales, de Trump, de postverdad, de la paradoja de la tolerancia, de mujeres intentando hacerse escuchar y entender, la televisación de la novela de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada, se convirtió rápidamente en un éxito. Con diez capítulos que logran ir más al extremo que el libro de la premiada escritora canadiense, la serie The Handmaid’s Tale no sólo ganó el Globo de Oro, sino que también le valió el Emmy a Mejor Actriz Dramática a Elisabeth Moss, su protagonista, tras estar siete veces nominada con anterioridad (seis por su recordado papel de Peggy Olson en Mad Men). Bueno, en realidad le valió dos, ya que Elisabeth es también productora de la serie de Hulu, la plataforma de streaming que la emite, al igual que la escritora.

De esta segunda temporada, que se estrena el 25 de abril y que acaba de liberar su tráiler oficial, sabemos que se irá alejando del libro que esta escritora canadiense publicó en 1985 y que fue best seller, ya que al igual que pasó en Games of Thrones, la historia se alejará de los caminos que salieron de la cabeza de Atwood y, según el tráiler que se acaba de liberar, no perderá en nada la intriga y el tono oscuro.

Vale decir que la autora de este futuro distópico en que la mujer es despojada de su libertad para convertirse en un mero envase que procrea los hijos de los líderes de esta sociedad teocrática liderada por los hombres, sigue trabajando en la serie. Margaret Atwood “ha estado en la sala de escritores desde el principio de la temporada. Hemos estado hablando todo el tiempo y lo ha ido leyendo todo. Está muy involucrada, es nuestra estrella guía y siempre lo ha sido”, explicaba el director de la ficción, Bruce Miller.

Esta primera vista a lo que viene en la segunda temporada de las aventuras y muchas más desventuras de Defred y compañía, termina con tras potentes palabras: “Mi nombre es June Osborne. Soy libre”. La criada va quedando atrás, para dar paso a la feminista que seguía estando dentro. Según este tráiler, su leit motiv sería la búsqueda de la hija de la que vemos a Defred quedar embarazada al final de la primera temporada. Además, se explorarán en mayor medida Las Colonias, de las que parece que sabremos mucho más en los próximos capítulos.