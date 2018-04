¿Quién no ha tenido alguna diferencia de opinión con su suegra? Claro que es común. Pero no lo es tanto cuando hablamos de dos de las mujeres más poderosas y fotografiadas de España, doña Letizia, la esposa del rey Felipe VI, y la reina consorte, Sofía.

Y bueno, ayer reventó una bomba en la península ibérica, cuando se viralizó un video, que muestra como Letizia impide que su suegra pose sonriente con sus nietas para una fotografía, tanto que llegan a una especie de manotazos al finalizar la misa de Pascua en Palma de Mallorca el domingo pasado. ¿Por qué evitó esa inocente foto la periodista? ¿Es realmente tan tensa la relación entre nuera y suegra?

Según algunos medios españoles, el comportamiento de Letizia y su enfado serían una especie de venganza porque doña Sofía habría maniobrado para que este martes estuviera la infanta Cristina en el funeral de don Juan, su abuelo, en El Escorial.

Se supone que el domingo, Letizia ya era conocedora de estas supuestas maniobras. Desde que estalló el caso Nóos, por el que Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, y su ex socio Diego Torres están imputados por la fiscalía anticorrupción por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales, la reina Letizia y Felipe VI marcaron distancia con la la hermana del rey y su esposo. No así Sofía, que se convirtió en uno de los grandes apoyos de su hija en aquel difícil trance. Esto no agrada a los Reyes, especialmente a Letizia, y ha hecho mella en la relación entre ambas.

En febrero de 2017, el portal Hispanidad habló de un conflicto entre ambas tras la absolución de Cristina, quien también fue imputada en la investigación. Al parecer, la emérita pretendía que su hija recuperara el papel representativo e institucional que tenía antes del caso Nóos, pero Letizia no estuvo de acuerdo con sus intenciones.

La esposa de Felipe VI no estaba dispuesta a que se produjera este tipo de solución, pues pensaba que afectaría seriamente a la corona. En su opinión, un castigo ejemplar ayudaba a lavar la imagen de la Institución, según aseguraba el medio.

Pero este no es el único punto que podría haber distanciado a ambas reinas en los últimos 13 años. Según la prensa del corazón española, Doña Sofía reclama continuamente que Letizia no la deja ver a sus nietas. Incluso periodistas expertos en Casa Real, como Jaime Peñafiel, han coincidido en que la reina Sofía llora amargamente porque su nuera no la deja ver a la princesa Leonor y la infanta Sofía tanto como ella quisiera: "No sé ni cómo están. No las veo nunca. No me dejan verlas. Yo que vivo al lado no puedo ir a su casa", cuentan que dice la reina griega. Por contra, insinúan que la madre de Letizia, Paloma Rocasolano, sí puede ver a sus nietas siempre que lo desea, así como acceder al palacio. De hecho, ella es a quien acostumbra llamar para que atienda a las niñas cuando Letizia y Felipe tienen algún acto oficial o salir de noche.

Otro punto de conflicto, dicen que sería la alimentación de las niñas. Para Letizia, ese es un asunto capital. De hecho, incluso batalló para cambiar lo que se servía en el colegio Santa María de Los Rosales cuando comenzaron sus clases allí Leonor y Sofía. Pues bien, la emérita siempre se ha saltado esta pauta alimenticia con sus nietas. Como muchas abuelas, les daba dulces a escondidas de su madre.

Cuentan que en agosto de 2010, durante un verano en Mallorca, las pequeñas estaban con su abuela y el resto de la familia en el Club Náutico. En las mesas había una serie de empanadas que hacían las delicias de las niñas, quienes preferían no comerlo para no disgustar a su madre. Sofía, entonces, les dio un trozo a cada una y les dijo: "Comerlas fuera, que no se entere vuestra madre", relatan testigos de aquel momento.

Lo cierto, es que el video demuestra que las cosas no fluyen entre las reinas. Ésta sería la prueba: