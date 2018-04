Este lunes se realizó la primera sesión de la Comisión Mixta encargada de analizar el proyecto de ley de identidad de género, instancia que quedó presidida por la senadora PPD, Adriana Muñoz. Durante la sesión se decidió invitar a exponer -de manera excepcional ya que en esta etapa de tramitación no se aceptan audiencias- a las fundaciones en pro de los derechos homosexuales Movilh e Iguales, lo cual causó una profunda molestia entre los activistas trans de la corporación Organizando Trans Diversidades (OTD)

Esta molestia -manifestada a través de las redes sociales- dice relación , según explica el director de la corporación Franco Fuica, con la “invisibilización” que han sufrido estos años, en pos de organizaciones homosexuales que “alzan más la voz”.

Fuica reconoce que habló por teléfono con la presidenta de la comisión, Adriana Muñoz, quien le manifestó su molestia por las publicaciones en redes sociales : “Me pidió disculpas, por no haber sido invitados desde el principio y me dijo que se resolvería, sin embargo le pedí que me envíe la invitación por correo, quiero tener esa seguridad. Mientras no tengamos la confirmación oficial no podemos suponer nada y no nos sentimos invitados”

Además explica la génesis del mensaje de twitter que ocasionó esta ola de reacciones, en medio de las cuales la parlamentaria y miembro de la comisión Natalia Castillo solicitó formalmente que se les incluyera como invitados para exponer en la sesión del lunes próximo: “Antes que me llamara la senadora me llamó la secretaria de la comisión, y me dijo que no íbamos a participar porque se habían terminado los tiempos, yo le dije que nosotros éramos quienes habíamos luchado por presentar el proyecto, y ahí levantamos las alarmas y denunciamos por redes sociales, ya que trabajamos cinco años y no vamos a permitir que nos invisibilicen, para que personas que no son trans vayan a hablar por nosotros".

Como explica la misiva enviada por la Diputada Castillo, sumado a la OTD, también se quieren integrar la Fundación Renaciendo y Andrés Rivera consultor internacional de DD.HH e Identidad de Género, que tampoco fueron convocados.

Fuica explicó que “si se oficializa la invitación estamos llanos a participar el día lunes. Es lo que queremos. Lo que me molesta es que tengamos que constantemente mendigar para que nos escuchan teniendo en cuenta que somos la única organización que hace encuestas , campañas y apoya a una toda una comunidad trans que hay detrás de OTD. Hay lugares que son de reconocimiento en que deben estar las personas adecuadas y no quien levantó la mano primero

Si participamos queremos exponer, justamente, sobre los temas que la comisión propuso, como la inclusión de niñas, niños y adolescentes, y ahí nuestra mirada es que sea lo más inclusiva posible, lo menos judicializable posible. Entendiendo que los derechos de estos niños trans son iguales que las personas adultas, y entendiendo que la identidad de género es algo que se instala a la misma edad que en una persona cisgénero.

Lo otro que queremos tratar es sobre estos procesos de reversión de los que han estado hablando los fundamentalistas, creemos que los niños y niños trans no tienen esta reversión, además planteamos la despatologización ,que no sólo tiene que ver con una cuestión médica, sino también con el infantilismo que nos hacen vivir cuando les preguntamos a todas las personas que nos aseguren que esta situación es real, cuando se pide la opinión del psiquiatra, del profesor, el médico y eso no corresponde”, concluyó.

Así mismo, la organización emitió un comunicado rechazando la participación de las corporaciones Movilh e Iguales por el “protagonismo exacerbado que se tiene respecto a un tema que en lo personal y en lo político no les incumbe”.

En conversación con El Mostrador Braga, la senadora Muñoz explicó que esto habría sido un problema de coordinación y de plazos, además de entender su molestia: “Yo creo que tienen razón en sentirse mal, porque aquí hubo una priorización de dos organizaciones que expresan el mundo homosexual, más no trans, sin embargo fue un problema de coordinación, de tiempos. Ellos llegaron tarde, recién hoy en la mañana (ayer) tuvimos la solicitud de algunos parlamentarios de que se incorporaran".

La congresista agregó sobre la reacción de la organización en twitter que "entiendo que estén molestos, pero siento que no está bien mandar mensajes por las redes sociales. Hemos mostrado la total disposición como comisión a incorporarlos por lo que siento poco amistoso que a través de las redes sociales se señale que hubo discriminación por parte de la comisión. Sobre todo en el marco de este debate que queremos llevar lo más cercano, transparente y sacar la mejor ley posible. Hablé con esta organización y les plantee que en mi opinión ser presionada a través de las redes, sentirse increpada, no habla bien de un buen trato en este tipo de situaciones, pero esto ya se resolvió y ellos van a estar invitados el lunes”.

Declaración pública de OTD: no necesitamos representantes

"La ley de identidad de género cumplirá ya 5 años en discusión en el Congreso Nacional. Activistas Trans de OTD Chile “Organizando Trans Diversidades” participaron en la presentación inicial de la propuesta de Ley, la cual fue patrocinada por senadores y apoyada por organizaciones de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, nuestra lucha de años ha sido nuevamente desconocida por los parlamentarios que hacen parte de la Comisión Mixta de la Ley de Identidad de Género, que no reconocen el trabajo de las personas Trans y prefieren escuchar a organizaciones de personas Cisgénero y homosexuales para conocer de la situación de vida de las personas trans.

Con las organizaciones de la diversidad sexual, gays y lesbianas, compartimos muchas luchas, respetamos y apoyamos sus reivindicaciones, pero sabemos en qué momento debemos acompañar y dejar que ellos mismos hablen. Sin embargo, cuando hoy nos enteramos que sólo la Fundación Iguales y el Movilh fueron invitados a hablar el próximo lunes en la Comisión Mixta que discute la Ley de Identidad de Género, nos sentimos nuevamente invisibilizades y reflexionamos respecto al protagonismo exacerbado que se tiene respecto a un tema que en lo personal y en lo político no les incumbe, existe la pregunta ¿Debemos estar ahí? o ¿Por qué las organizaciones trans no están ahí?

No nos sorprende que por nuestra histórica invisibilización pública, el Gobierno, los parlamentaries, los medios de comunicación y las personas cisgénero de la sociedad no compartan, ni conozcan nuestras demandas, y por ello no crean que nuestra voz debe ser escuchada. Pero, les compañeros de la diversidad sexual nos conocen, nos han visto crecer y saben mejor que nadie que nosotros somos una voz autorizada en el tema, sabemos de primera fuente que sucede en salud, educación, trabajo, sabemos de la discriminación y violencia que vivimos; saben que nos encargamos de generar datos y hacer campañas para visibilizar y probelmatizar la situación de discriminación que tenemos que vivir. Todo eso lo conocen..

Es una preocupante que por el afán protagonismo de algunas personas, pongamos en riesgo un proyecto que nos puede cambiar la vida a muchas personas trans, para bien o para mal.

Necesitamos avanzar, pero no necesitamos que nos representen, no queremos más que hablen por nosotreo! Tenemos voz propia y el derecho a usar las tribunas democráticas para expresarla. Hacemos el llamado a reflexionar a les parlamentarios y que piensen a quienes deben escuchar y a nuestres compañeros activistas para que abandonen las prácticas patriarcales de hablar por quienes somos les oprimidos, porque cuando ustedes hacen uso del tiempo y las entrevistas que debemos hacer, nos infantilizan y patologizan al invalidarnos como interlocutores válidos.

Les hacemos un llamado a estas organizaciones que dicen representar a personas trans y les decimos ¿dónde están? ¿Por qué no son elles quienes hablan? No más mansplaining, tenemos voz y vamos a usarla", concluye el documento.