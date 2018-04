"Me sentí discriminada, me dieron ganas de llorar. Me estaban negando mi derecho de darle pecho a mi hijo, y en el momento de la audiencia se lo hice saber a la magistrada", contó Johanna Cortés a la salida del Juzgado de Garantía de Arica. Ese día, tras ingresar a la sala número 3, fue abordada por una funcionaria, quien le llamó la atención por estar dando pecho en ese lugar, algo que, según la dependienta, "le indigna" a la magistrada titular.

Este hecho levantó críticas y el repudio tanto de la opinión pública, como de las organizaciones que están a favor de la lactancia materna y provocó que un grupo de diputadas, decidieran presentar un proyecto de ley que busca sancionar a quienes se opongan a tan natural acto.

Las parlamentarias autoras de la iniciativa fueron Carolina Marzán, Cristina Girardi, Loreto Carvajal, Marisela Santibáñez y Andrea Parra –con el respaldo de parlamentarias del PS y PC- indicaron que el derecho de amamantamiento debe ser normado por ley, ya que este "desgraciadamente no es un hecho aislado".

Según se alude en el texto del proyecto, "existen innumerables casos similares ocurridos en restaurantes, cafés, instituciones públicas e, incluso, al aire libre. Es por ello que, muy a nuestro pesar, se hace necesario legislar sobre este asunto, el cual debiera ser de sentido común en virtud de la relevancia y necesidad por la cual atravesamos la gran mayoría de nosotros durante nuestros primeros días de vida: ser alimentados por nuestras madres".

La iniciativa busca modificar el código sanitario con el objeto de promover y proteger la lactancia materna en lugares públicos y privados, pero además establece que toda persona que realice un acto que amenace, perturbe o impida de cualquier forma el derecho a amamantamiento, podrá tener una sanción que va desde las 0,10 UTM, además de ser llevado al Tribunal de Familia.

La diputada y enfermera Andrea Parra recalcó la importancia de resguardar este derecho considerando que "la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNICEF y el propio Ministerio de Salud, han dicho que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, y complementaria hasta los 2 años de vida, es el alimento óptimo, sin embargo, aunque parezca increíble en pleno 2018, debemos defender este derecho de quienes piensan que es un acto inmoral".

En tanto, la diputada Girardi relató su propia experiencia: "Cuando fui alcaldesa y además me tocó amamantar a mis hijos en lugares públicos, me tocó vivir la recriminación de personas que creen que éste es un acto inmoral. Me parece increíble que alimentar a tu hijo en Chile sea un acto inmoral, que tenga que hacerse en un espacio cerrado. Amamantar a un niño o niña es un acto absolutamente natural, y el que tiene la inmoralidad en la cabeza es aquel que lo prohíbe".

En la misma línea, la ONG La Comunidad de la Leche emitió una declaración pública en el que proponen una discusión nacional: "El caso de Johanna y la discriminación de la que fue víctima nos motiva a proponer una discusión nacional: el Estado de Chile debe hacerse cargo de propiciar espacios que le permitan a las mujeres sostener la lactancia materna... Estos espacios, como salas de lactancia y/o lactarios, deben ser parte de la infraestructura de todos los servicios públicos y son una opción de la madre el ocuparlos. Somos cientos de mujeres quienes trabajamos en pro de este derecho, y vemos como un deber moral y ético el proponer un nuevo trato. Creemos que el país puede pasar de la sanción a la promoción de la lactancia".

En conversación con El Mostrador Braga, Paula Herrera, directora de la ONG agregó que "en Chile una mujer puede amamantar en el lugar que desee, ese no es el problema de fondo si no la tercera persona que viene a invadir y a maltratar a la mujer que amamanta en público. Es por eso que como ONG, cuyo fin es promover y por sobre todo proteger la lactancia materna en Chile, creemos que el hecho de que se castigue este tipo de actos en contra de la madre y su hijo con multas y sanciones ejemplificadoras es un tremendo avance para nuestro país".