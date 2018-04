La imagen de día en Braga es de Gary Medel, quien nos muestra en su Instagram el cambio físico tras meses de entrenamiento.

"Hace un tiempo me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no?? 💪🏻 Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes ¡Vamos que se puede ! #ExGuatonGary" , manifestó el futbolista.