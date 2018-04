Existen una serie de frases que seguramente te resultarán familiares respecto al cáncer de mama pero que muchas veces son incorrectas. Pon mucha atención a las falsas creencias que se enumeran a continuación.

La mamografía es impostergable sólo en personas de alto riesgo. Por el contrario, este es un examen dirigido a personas sanas y que justamente persigue que lo sigan siendo. Puesto que todavía no hay formas de predecir quién desarrollará un cáncer mamario, todas las mujeres adultas se consideran en riesgo.

La mamografía duele. Este examen en ocasiones puede resultar molesto, pero rara vez doloroso. Para tomar las imágenes del tejido mamario, los pechos son comprimidos, pero esta presión siempre se realiza de acuerdo al nivel de tolerancia de la persona. La duración completa del examen es de aproximadamente 30 minutos, pero la compresión dura un par de segundos por cada placa.

Si no hay molestias, no es necesario realizarse ningún examen. El cáncer mamario tiene un crecimiento lento (en la gran mayoría de los casos) e indoloro. El que no se presenten molestias no significa que se esté sana.

No existe remedio para el cáncer. Si bien aún no existe la cura para todos los casos, sí existen métodos para detectarlo a tiempo. La primera forma de enfrentar un cáncer es a través de un diagnóstico precoz.

Pero los estudios científicos que abordan el cáncer de mamas coinciden en que la mamografía es el único método eficiente en la detección de un cáncer mamario precoz y en sus etapas más tempranas de desarrollo, realizarse un examen mamográfico recude a lo menos un 30 por ciento la mortalidad por esta causa en mujeres adultas.

En relación a ese ámbito, la doctora Soledad Torres, cirujana oncóloga de Clínica Las Condes y jefa del Centro Integral de la Mama agrega que: "el tamaño del tumor, junto con el compromiso de los ganglios axilares, son los factores más importantes en el pronóstico de la enfermedad.

Para hablar de esto y mucho más, el próximo 18, 19 y 20 de abril se realizará en Santiago el Simposio Internacional Cáncer de Mama que reunirá a profesionales afines de Chile y el mundo.

En esta oportunidad, habrá un ciclo de conferencias en temas como: ¿qué hemos aprendido del tratamiento neoadyuvante?, avances en radiología mamaria, cómo apoyar a nuestras pacientes sobrevivientes, controversias en radioterapia, enfrentando el problema de pacientes muy jóvenes con cáncer de mama, incrementando y reduciendo la intensidad del tratamiento, superando la resistencia endocrina, entre otros.

Para más información visita la página www.simposiocancerdemama.cl