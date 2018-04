El regreso del programa CQC no sólo trajo secciones del asado, sino también una forma que muchas organizaciones quieren erradicar. En la edición del día lunes Sebastián Cuchillo Eyzaguirre señaló que Gala Caldirola, modelo española, "está para matarla".

Anoche en el programa de Canal 13, Vértigo, se defendió tras ser interpelado por la periodista Maca Tondreau por la horrible frase, su respuesta no fue del agrado de muchos:

“Con esa frase estoy diciendo que está guapísima. Lo que quise decir es que eróticamente hablando, sexualmente hablando, me encantaría tener la suerte del Huaso Isla de poder estar con ella“, aclaró sobre su comentario.

Además, Eyzaguirre recalcó que “estuve muy mal. Me hago cargo. Estuvo de más. El vértigo de un programa que tiene la adrenalina, y estando en vivo con todo lo que significa a veces nos hacen decir comentarios que están pasados de línea. Me hago cargo. Y no solamente a ella, sino que a él también les pido las disculpas pertinentes porque estuvo muy mal”.

Sin embargo, pese a sus disculpas públicas sobre el tema, el conductor de CQC volvió a evidenciar su desconocimiento sobre algunos temas y comparó feminismo y machismo, asegurando que así como hay que ser menos machistas, también “tenemos que ser menos feministas, más equilibrados”.

La Red Chilena contra la Violencia hacia la mujer reaccionó en su cuenta de twitter señalando que "No nos creen cuando nosotras decimos que nos agreden/violan/acosan. Hombres que agreden/violan/acosan/cosifican siempre tienen espacio para blanquear su imagen/disculparse/justificarse. Gracias Vértigo por darle tribuna a Cuchillo Eyzaguirre que opina en TV abierta que mujer "está para matarla”.

Además, el organismo llamó a denunciar ante el CNTV los dichos del conductor "Cuchillo" Eyzaguirre. "Hagámosle saber a los medios de comunicación que ya no toleramos más sus líneas editoriales misóginas" expresaron molestas.

A la vez, “Cuchillo” defendió a Karol Lucero por la polémica de su video sexual en medio de un programa de Radio Carolina, asegurando que “no estoy de acuerdo con la tanización. No mató a nadie, no hizo nada del otro mundo”.