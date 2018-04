El 8 de marzo es el Día de la Mujer, una conmemoración que tiene un profundo significado para las mujeres, por lo que desde hace años es también la ocasión en que miles de se congregan en las calles del mundo para reclamar por sus derechos.

Este año además, las marchas fueron especialmente multitudinarias y las redes sociales se llenaron de mensajes para convocarlas. Un fragmento de La Casa de Papel, cuya segunda parte se liberó ayer en Netflix, sirvió a la perfección para sumarse a la causa.

Se trata de la popular frase de Alba Flores que se hizo viral en la piel de Nairobi: “¡Empieza el matriarcado!”, exclama la atracadora en uno de los momentos clave de la serie de para convertirse en quién lleva las riendas del plan ideado por El Profesor.

La propia Alba Flores fue una de las tantas que se sumó a compartirlo. Desde su cuenta oficial en Instagram, la actriz recurrió al mensaje de Nairobi para invitar a las mujeres a ser parte de la marcha por el 8M.

“Os imagináis?”, expresó Flores junto a los hashtags “huelga feminista 8m” y “marcha como una niña”.

Algunas horas antes, la actriz había expresado: “Stop in the name of love 💜 Mañana Huelga!” (Para en el nombre del amor).

Hoy también se hizo viral un juguetón beso que Alba le robó a Úrsula Corberó cuando finalizaron las grabaciones. El video que Flores había compartido en sus historias en agosto del año pasado, lo colgó en su cuenta de Instagram la mujer que encarna a la apasionada Tokio.

“La segunda temporada de #LaCasaDePapel ya está en Netflix internacional. GRACIAS a todos por tanto amor, es recíproco 🌹Te echo mogollón de menos @albafloresoficial 🤦🏻♀ —

Now you can watch worldwide the Second Season of #LaCasaDePapel #MoneyHeist on Netflix. THANKS everyone for so much love, I love you all & I miss you so much @albafloresoficial 🌹”, fue lo que escribió junto al video que ya llega a los dos millones de reproducciones.