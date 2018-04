Con un extenso reportaje llamado La Crespa Rodríguez en la Cárcel más Peligrosa del Mundo, un reportaje en revista Sábado de El Mercurio relata un episodio hasta ahora desconocido de la boxeadora chilena, que ha llegado a ser campeona mundial: Carolina estuvo detenida en una de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica y el mundo por tráfico de drogas.

Era 31 de diciembre del año 2007 y Carolina Crepita Rodríguez, campeona de kickboxing, llegó al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia acompañada de una amiga.

La boxeadora de entonces 24 años, según publicó la revisa sábado, fue detenida por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Al ser registradas, se les encontró a cada una 4 tablillas de cocaína adosadas a sus cuerpos.

En total cada una llevaban 3,7 kilos de cocaína, avaluada en 67 millones de pesos cada una.

El 2 de enero del 2008, Rodríguez fue encerrada en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, uno de los más peligrosos de Latinoamérica y el más poblado de Bolivia.

Luego de 5 meses, un abogado que ella y su amiga conocieron dentro de la cárcel, modificó las medidas a arraigo nacional y firma quincenal. Lo que permitió a la boxeadora fugarse del país andino.

Las reacciones del público fueron dispares a través de las redes sociales.

A Xavier Cartes, por ejemplo, no le pareció. “Vergonzoso (por decir lo menos) me parece lo que hizo la revista "El Sábado" hoy con su crónica acerca de Carolina "Crespita" Rodríguez. Tanto en motivaciones editoriales como humanas. (Las legales no se las compro). Señores, eso no se hace”, escribió. Y Pensar Sin Miedo le respondió: “En realidad lo que hizo Crespita Rodríguez es lo que no se hace. Ser parte de una red de narcotráfico”.

Por otro lado, la usuaria Betty Muñoz Bernat representa la mirada de quienes piensan “¿y en que le afecta ahora a la Crespita Rodriguez, algo que pasó en su juventud? Para mí ahora es una excelente deportista. Supo reinventarse y salir adelante”.

Según El Sábado, el caso de Carolina Rodríguez se encuentra técnicamente suspendido y archivado, y ella en calidad de rebelde. Ellos dicen que intentaron en varias ocasiones tener su versión, pero aunque la Crespita confirmó haber estado detenida en Bolivia, prefirió no hablar.