Tras las criticadas declaraciones del Cardenal Ricardo Ezzati: “El tema fundamental no es simplemente la edad, es algo más profundo, más allá del nominalismo hay que ir a la realidad de las cosas. No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro”.

Benito Baranda se refirió a los dichos del Arzobispo de Santiago en una entrevista con Radio Universo, lo cuales cuestionó y de paso habló de la jerarquía de la Iglesia Católica.

“La Iglesia no ha podido superar su gran prejuicio acerca de la sexualidad, sobretodo la jerarquía”, declaró a radio Universo.

Así, “me imagino que eso se debe a que muchos miembros de la jerarquía tienen grandes problemas de identidad sexual, si salen con esa violencia, quiere decir, del punto de vista psicológico, que alguna dificultad están teniendo las personas dentro de la estructura eclesial también”.

Por su parte, Ezzati reafirmó a su “más amplio respeto a toda persona, a la situación de toda persona, más allá de nuestras diferencias y también de nuestros consideramientos. Y hay algo fundamental: todos somos personas. Y la persona es sujeto de todos los derechos y todo respeto”.

“Lo que dije el viernes pasado es que la legislación de personas tiene que ver con el respeto, con un diálogo muy amplio e incluso dije que el diálogo nunca se tiene que cerrar”, afirmó el cardenal, asegurando que sus declaraciones tenían que ver con una reflexión “de filosofía” y que quizás usó mal el ejemplo.

Y agregó que “lo que pasó es que do una definición de lo que significa el nominalismo, una corriente de filosofía, de pensamiento, que consiste en poner nombres que no siempre corresponden a la legalidad. A lo mejor utilicé mal el ejemplo. El nominalismo es llamar por su nombre a algo que no es“.

Además ratificó sus declaraciones respecto a que cada cosa tiene su nombre, en relación a las mujeres y hombres trans, aunque pidió disculpas “si se han sentido ofendidos”. “Lo que necesitan estas personas es que se respeten y que se les llamen por su nombre más fundamental que tienen y es que son personas humanas”, afirmó.