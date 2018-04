Loreto Aravena alzó la voz a través de redes sociales a raíz de lo que generó su personaje en la teleserie de Canal 13, Soltera Otra Vez.

Es que en el episodio que se emitió el lunes, Susy fue engañada por un supuesto fotógrafo,y debió enfrentarse a una estafa que fue ideada con el objetivo de grabar un video de carácter sexual.

En twitter no tardaron en culpar a la amiga de la protagonista de la producción por lo ocurrido, asegurando que de no haber hecho caso o de no haber provocado al sujeto en cuestión, no habría tenido que pasar por la incómoda situación.

Esto provocó que Aravena se valiera de Twitter para salir a callar a quienes cuestionaron su actuar: “Que fuerte leer a vari@s con comentarios como: “por suelta de cuerpo le pasó”, “le gusta el webeo también po”, “ella se lo buscó” a propósito de #SusyEnPeligro. ¡¿En serio piensan así?! ¡Justificando lo injustificable! Culpable es quien viola no se equivoque“, manifestó.