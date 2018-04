Es una de las grandes estrellas del panorama musical actual. Beyoncé ha sido bautizada como una de las reinas del pop y el R&B de la última década y este fin de semana ha vuelto a romper récords y hacer historia en un concierto sin precedentes en el Festival Coachella 2018.

Esta edición del exclusivo certamen californiano situó a la cantante estadounidense como una de sus cabezas de cartel, convirtiéndola así en la primera mujer negra en liderar el cartel del famoso festival. Un dato que sumado al espectáculo musical que protagonizó sobre el escenario hicieron de su actuación un concierto inolvidable.

Como motivo de lo anterior, la artista cantó "Lift Every Voice and Sing", canción reconocida como el himno nacional de los negros.

"Coachella, gracias por permitirme ser la primera mujer negra cabeza de cartel", dijo la artista durante su presentación.

La llamada 'Queen B' comenzó su presentación interpretando sus canciones más reconocidas, como 'Crazy In Love', 'Drunk in Love', 'Diva' y 'Feeling Myself'.

Sin embargo, eso no fue lo único que dejó a los fanáticos expectantes. En la primera presentación luego de dar a luz a sus mellizos, la cantante de 36 años decidió entregar a sus fanáticos sorpresa tras sorpresa.

Primero, subió a su marido JAY-Z al escenario para cantar juntos "Déjà Vu".

Más tarde y con un público exaltado, la diva del pop impresionó a todos cuando junto a ella aparecieron Kelly Rowland y Michelle Williams, artistas con las que interpretó varios éxitos del grupo femenino, Destiny’s Child.