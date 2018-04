El diario The New York Times y el semanario The New Yorker compartieron hoy el premio Pulitzer al servicio público, que otorga la Universidad de Columbia por haber destapado el caso de agresiones sexuales protagonizado por el productor de cine Harvey Weinstein.

El Times, que obtuvo en total tres premios Pulitzer, entre ellos al servicio público y al periodismo de investigación, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona de color en presentar estos premios en sus 102 años de trayectoria.

Jodi Kantor y Megan Twohey del New York Times y Ronan Farrow del New Yorker fueron homenajeados en la categoría más prestigiosa de "periodismo de servicio público". "Por un periodismo explosivo e impactante que expuso a depredadores sexuales poderosos y ricos, incluidas las acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood, haciéndoles rendir cuentas por denuncias de coacciones, brutalidad y la acción de silenciar a las víctimas", se explica en la página web de estos prestigiosos galardones, que otorga la Universidad de Columbia. En el texto se añade que el caso estimuló el movimiento mundial #MeToo y del Time's Up contra los abusos a las mujeres.

The Weinstein Company, el estudio creado por Bob y Harvey Weinstein, entró en crisis inmediatamente después de destaparse el escandaloso comportamiento sexual de Harvey, a quien decenas de mujeres acusan de abusos sexuales y acoso en distinto grado, incluidas varias violaciones. Más de 80 mujeres han salido públicamente a decir que Weinstein las acosó o abusó de ellas.

Según fue creciendo la lista, fue creciendo también la indignación social a medida que se fue afianzando el convencimiento de que Weinstein llegó a la cima de Hollywood y se mantuvo en ella mientras todo el mundo sabía o sospechaba lo que sucedía en aquellas supuestas reuniones de trabajo en hoteles. Y, sobre todo, mientras decenas de mujeres callaban por temor o vergüenza. La lista de víctimas incluye nombres como Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie.